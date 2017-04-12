UTair откроет прямые рейсы из Екатеринбурга в Нижний Новгород в мае 2017 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания UTair откроет прямые регулярные рейсы из Екатеринбурга в Нижний Новгород с 15 мая 2017 года, сообщили в среду в пресс-службе международного аэропорта Кольцово.

UTair с 15 мая запускает прямой регулярный рейс международного аэропорта Кольцово в Нижний Новгород. Новый рейс будет выполняться на самолетах ATR-72, вместимостью 70 пассажиров. Ранее между регионами не было прямого авиасообщения, самолет совершал промежуточную посадку в аэропорту Самары, — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, из Екатеринбурга можно будет вылететь в Нижний Новгород по вторникам, четвергам и субботам, в 12:10, время в пути составит 2 часа 45 минут.

UTair является ядром группы UTair которая включает в себя компании, осуществляющие эксплуатацию воздушных судов (самолетов и вертолетов), а также компании по ремонту и техническому обслуживанию воздушных судов, подготовке персонала, сервисному обеспечению рейсов и продаже авиаперевозок. На сегодняшний день парк воздушных судов авиакомпании насчитывает более 60 самолетов. Основным хабом UTair является московский международный аэропорт Внуково, через который ежедневно проходит более 160 рейсов авиаперевозчика. Штаб-квартира расположена в Сургуте.