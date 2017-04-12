UTair откроет прямые рейсы из Екатеринбурга в Нижний Новгород в мае 2017 года
Полеты будут выполняться на самолетах ATR-72 по четвергам и субботам, время в пути составит 2 часа 45 минут.
Полеты будут выполняться на самолетах ATR-72 по четвергам и субботам, время в пути составит 2 часа 45 минут.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания UTair откроет прямые регулярные рейсы из Екатеринбурга в Нижний Новгород с 15 мая 2017 года, сообщили в среду в
UTair с 15 мая запускает прямой регулярный рейс международного аэропорта Кольцово в Нижний Новгород. Новый рейс будет выполняться на самолетах ATR-72, вместимостью 70 пассажиров. Ранее между регионами не было прямого авиасообщения, самолет совершал промежуточную посадку в аэропорту Самары, — говорится в сообщении.
По данным
UTair является ядром группы UTair которая включает в себя компании, осуществляющие эксплуатацию воздушных судов (самолетов и вертолетов), а также компании по ремонту и техническому обслуживанию воздушных судов, подготовке персонала, сервисному обеспечению рейсов и продаже авиаперевозок. На сегодняшний день парк воздушных судов авиакомпании насчитывает более 60 самолетов. Основным хабом UTair является московский международный аэропорт Внуково, через который ежедневно проходит более 160 рейсов авиаперевозчика.
По итогам 2016 года авиакомпания перевезла 6,64 млн пассажиров (+20% к 2015 году), пассажирооборот составил 10,85 млрд