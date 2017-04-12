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10:31 (мск), источник: БЕЛТА

ЕРИП напоминает о необходимости сообщить новые реквизиты юрлиц в IBAN и BIC

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юридические лица, не сообщившие новые реквизиты в IBAN и BIC, не смогут принимать платежи через ЕРИП, сообщили БЕЛТА в ОАО НКФО «ЕРИП».

Источник: БЕЛТА

Там напомнили, что с 4 июля 2017 года Беларусь переходит на международную структуру номера счета (IBAN) и банковского идентификационного кода (BIC). В феврале все белорусские банки уведомили своих клиентов о присвоении им новых реквизитов по международным стандартам. «Организациям, принимающим платежи через ЕРИП, необходимо сообщить ОАО НКФО “ЕРИП” свой номер счета в IBAN и код в BIC, чтобы завершить цикл процедур, связанных с вышеназванным переходом», — рассказали в ЕРИП.

Однако по состоянию на начало апреля 2017 года еще остались организации, принимающие платежи через ЕРИП, но не уведомившие ОАО «НКФО «ЕРИП» о своих новых реквизитах.

«Если они не успеют это сделать, то с 30 июня 2017 года платежи в их пользу будут приостановлены. В связи с этим ОАО НКФО “ЕРИП” настоятельно рекомендует до конца мая сообщить информацию о своих реквизитах в международном стандарте», — говорится в сообщении.

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