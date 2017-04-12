Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте
Нейробиологи раскрыли природу боли
В деле умершего в СИЗО менеджера «Роскосмоса» произошел еще арест
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
Журналисты узнали имя и пол ребенка Ирины Шейк
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
Армия Сирии атаковала военный самолет США – СМИ
Путин «планирует начать войну» - СМИ
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
СМИ: Кейт Миддлтон и принц Уильям на грани развода
СМИ: фото Бузовой в купальнике вызвало эмоции у Тарасова
"Массовое убийство у вас дома": Собчак - Путину
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
12США нанесли ракетный удар по Сирии
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
10:45 (мск), источник: "Российская газета"

На Дону готовы обеспечить продовольственную безопасность страны

«Центральная тема будущего мероприятия особенно актуальна, учитывая то, что 2017 год определен как Год экологии в России», — отмечают в оргкомитете форума. В отличие от первого форума продовольственной безопасности, на котором речь велась, прежде всего, о необходимости наращивать объемы производства продуктов питания в условиях импортозамещения, сейчас планируется сместить акценты от количества к качеству российского продовольствия.

Источник: "Российская газета"

Ростовская область для проведения масштабного мероприятия выбрана не случайно. Регион является одним из самых ведущих «продовольственных доноров» России и, судя по всему, возможности донской житницы будут только увеличиваться. Впрочем, уже сейчас потенциала области хватает для того, чтобы обеспечивать качественным экологически чистым продовольствием не только Россию, но и другие государства: продукция донского АПК уже экспортируется в 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. В 2016 году индекс производства сельхозпродукции на Дону составил 115,1 процента. Здесь выращивается более пяти процентов всего российского продовольствия. А в прошлом году в регионе был собран рекордный урожай зерновых — более 11,8 миллионов тонн.

— В этом году весна спокойная, поэтому погодные условия вселяют надежду, что весенний сев пройдет в оптимальные агротехнические сроки. Сейчас для нас первостепенная задача — обеспечить кредитование весенних полевых работ, — подчеркнул губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Донской край также вышел на первое место среди субъектов России по производству подсолнечника, мяса индейки и утки и на второе — по производству зерна и яиц. Столь впечатляющие результаты — это, безусловно, заслуга аграриев области. Не случайно по итогам рекордного урожая-2016, президент России Владимир Путин наградил государственными наградами около 200 работников регионального АПК. А в конце марта, министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев также вручал ведомственные награды передовикам агропромышленного комплекса Южного федерального округа. Из 17 награжденных девять человек оказались дончанами.

Буквально на днях глава Российского правительства Дмитрий Медведев вручил Орден Дружбы донскому трактористу из Сальского района. На развитие агропромышленного комплекса в регионе благоприятно влияет инвестиционная политика и господдержка отрасли. Так в 2016 году в областной АПК было привлечено 22 миллиарда рублей инвестиций. А, например, в «Губернаторскую сотню» включено 16 приоритетных агропромышленных инвестпроектов с общим объемом инвестиций в 116,5 миллиардов рублей. Между тем на реализацию программы господдержки донского АПК в прошлом году было направлено более 6,5 миллиардов рублей. Этой помощью воспользовались девять тысяч предприятий отрасли. Кстати, для малых сельхозпредприятий в регионе предоставляется более 30 видов господдержки, в том числе на грантовой основе. За пять лет гранты на развитие КФХ получили 432 донских фермера на сумму 1035,4 миллиона рублей. Причем в Ростовской области отмечен самый больший на юге России средний размер гранта (7,5 миллионов рублей) на развитие семейных животноводческих ферм. Поэтому не удивительно, что Ростовская область среди субъектов ЮФО занимает первое место по количеству начинающих фермеров и второе — по количеству семейных животноводческих ферм.

Вместе с тем на Дону улучшаются условия жизни селян. На развитие инфраструктуры в сельских территориях в прошлом году было направлено 189,6 миллионов рублей. А на улучшение жилищных условий 286 сельских семей израсходовано еще 345,4 миллионов рублей. И, кстати, еще один немаловажный показатель: зарплата на селе в Ростовской области в 2016 году выросла на 13,3 процента и составила около 21 тысячи рублей.

Комментарий.

Ольга Назаренко, директор ФГБУ государственный центр Агрохимической службы «Ростовский».

С 1990 года агрохимическая служба приступила к сплошному агроэкологическому обследованию почв сельскохозяйственных угодий на содержание тяжелых металлов, остаточных количеств пестицидов и радионуклидов. Результаты мониторинга свидетельствуют, что земли сельскохозяйственного назначения пригодны для возделывания всех сельскохозяйственных культур, а продукция, выращенная этих полях, гигиенически безопасна, удельная активность радионуклидов в сельскохозяйственной продукции в несколько раз ниже допустимого уровня. Сельхозтоваропроизводители Ростовской области имеют конкурентное преимущество, так как изначально выращивают свою продукцию, соответствующую экологическим нормативам.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин: Россия не допустит "цветных революций" на своей территории
Путин упрекнул поддержавших ракетный удар США по Сирии
МИД заявил о бесполезности ультиматумов в переговорах с Москвой
Алексею Улюкаеву продлили домашний арест
Минздрав опроверг планы по лишению безработных полисов ОМС
ЕР рекомендовала отозвать закон о праве полиции стрелять в толпе
Пресс-секретаря Трампа потребовали уволить после слов о Гитлере
Путин допустил отмену предоставления гражданства вступившим в ИГ
Спорт
Кубок Гагарина: почему преимущество «Магнитки» — выгода для СКА СКА как будто все спланировал: начало серии и возможный решающий матч финала - в Магнитогорске, а польза есть и для петербуржцев
Авто
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки В скором времени кабриолет впустят с молотка аукционного дома Coys по цене от $62 000
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
Эксперты назвали города с самым дешевым съемным жильем
Жилье в России подешевело на 6 тысяч за кв. метр
Приезжие скупают новые квартиры в Москве
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
На Южном Урале начальник поезда принял роды у пассажирки Инцидент произошел, когда поезд №97 Кисловодск-Тында проезжал станцию Миасс в Челябинской области.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь