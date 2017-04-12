На Дону готовы обеспечить продовольственную безопасность страны

Ростовская область для проведения масштабного мероприятия выбрана не случайно. Регион является одним из самых ведущих «продовольственных доноров» России и, судя по всему, возможности донской житницы будут только увеличиваться. Впрочем, уже сейчас потенциала области хватает для того, чтобы обеспечивать качественным экологически чистым продовольствием не только Россию, но и другие государства: продукция донского АПК уже экспортируется в 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. В 2016 году индекс производства сельхозпродукции на Дону составил 115,1 процента. Здесь выращивается более пяти процентов всего российского продовольствия. А в прошлом году в регионе был собран рекордный урожай зерновых — более 11,8 миллионов тонн.

— В этом году весна спокойная, поэтому погодные условия вселяют надежду, что весенний сев пройдет в оптимальные агротехнические сроки. Сейчас для нас первостепенная задача — обеспечить кредитование весенних полевых работ, — подчеркнул губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Донской край также вышел на первое место среди субъектов России по производству подсолнечника, мяса индейки и утки и на второе — по производству зерна и яиц. Столь впечатляющие результаты — это, безусловно, заслуга аграриев области. Не случайно по итогам рекордного урожая-2016, президент России Владимир Путин наградил государственными наградами около 200 работников регионального АПК. А в конце марта, министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев также вручал ведомственные награды передовикам агропромышленного комплекса Южного федерального округа. Из 17 награжденных девять человек оказались дончанами.

Буквально на днях глава Российского правительства Дмитрий Медведев вручил Орден Дружбы донскому трактористу из Сальского района. На развитие агропромышленного комплекса в регионе благоприятно влияет инвестиционная политика и господдержка отрасли. Так в 2016 году в областной АПК было привлечено 22 миллиарда рублей инвестиций. А, например, в «Губернаторскую сотню» включено 16 приоритетных агропромышленных инвестпроектов с общим объемом инвестиций в 116,5 миллиардов рублей. Между тем на реализацию программы господдержки донского АПК в прошлом году было направлено более 6,5 миллиардов рублей. Этой помощью воспользовались девять тысяч предприятий отрасли. Кстати, для малых сельхозпредприятий в регионе предоставляется более 30 видов господдержки, в том числе на грантовой основе. За пять лет гранты на развитие КФХ получили 432 донских фермера на сумму 1035,4 миллиона рублей. Причем в Ростовской области отмечен самый больший на юге России средний размер гранта (7,5 миллионов рублей) на развитие семейных животноводческих ферм. Поэтому не удивительно, что Ростовская область среди субъектов ЮФО занимает первое место по количеству начинающих фермеров и второе — по количеству семейных животноводческих ферм.

Вместе с тем на Дону улучшаются условия жизни селян. На развитие инфраструктуры в сельских территориях в прошлом году было направлено 189,6 миллионов рублей. А на улучшение жилищных условий 286 сельских семей израсходовано еще 345,4 миллионов рублей. И, кстати, еще один немаловажный показатель: зарплата на селе в Ростовской области в 2016 году выросла на 13,3 процента и составила около 21 тысячи рублей.

Комментарий.

Ольга Назаренко, директор ФГБУ государственный центр Агрохимической службы «Ростовский».

С 1990 года агрохимическая служба приступила к сплошному агроэкологическому обследованию почв сельскохозяйственных угодий на содержание тяжелых металлов, остаточных количеств пестицидов и радионуклидов. Результаты мониторинга свидетельствуют, что земли сельскохозяйственного назначения пригодны для возделывания всех сельскохозяйственных культур, а продукция, выращенная этих полях, гигиенически безопасна, удельная активность радионуклидов в сельскохозяйственной продукции в несколько раз ниже допустимого уровня. Сельхозтоваропроизводители Ростовской области имеют конкурентное преимущество, так как изначально выращивают свою продукцию, соответствующую экологическим нормативам.