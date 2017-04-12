Сметa расходов для проведения консультативного референдума
Центральная избирательная комиссия утвердила смету расходов для проведения консультативного референдума.
Центральная избирательная комиссия утвердила смету расходов для проведения консультативного референдума.
Он назначен Указом президента на 24 сентября 2017 года. ЦИК подсчитал, что для его проведения понадобится 74, 7 млн леев.
ЦИК направил принятое постановление по этому поводу в адрес парламента и правительства, которые должны принять решения о выделении средств и внесении поправок в закон о государственном бюджете.