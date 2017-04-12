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11:05 (мск), источник: Noi.md

Сметa расходов для проведения консультативного референдума

Центральная избирательная комиссия утвердила смету расходов для проведения консультативного референдума.

Источник: Noi.md

Он назначен Указом президента на 24 сентября 2017 года. ЦИК подсчитал, что для его проведения понадобится 74, 7 млн леев.

ЦИК направил принятое постановление по этому поводу в адрес парламента и правительства, которые должны принять решения о выделении средств и внесении поправок в закон о государственном бюджете.

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