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11:04 (мск), источник: Новости Перми

Названы лучшие и худшие автобусные маршруты

Рейтинг пермских пассажирских перевозок показал, кто максимально соблюдает расписание, а кто работает с отставанием от графика.

В Перми был составлен рейтинг пассажирских перевозок по итогам работы за первые три месяца текущего года. При подготовке списка были учтены такие факторы как соблюдение расписания и процент выполненных рейсов.

По информации городской администрации, лидерами стали автобусные маршруты № 10, № 17, № 27, № 63, № 66, № 35, № 44, № 40, № 56 и № 13. Среди троллейбусных лучшими оказались маршруты № 8, № 1 и № 13. Среди трамвайных маршрутов в лидерах — № 3, № 13 и № 4. Показатели выполнения рейсов у этих маршрутов составляют свыше 98%.

Аутсайдерами стали автобусные маршруты № 7, № 22, № 6, № 24, № 53, № 15, № 20 и № 8. При этом показатель выполнения рейсов у этих маршрутов составляет не ниже 78%.

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