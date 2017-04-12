Названы лучшие и худшие автобусные маршруты

В Перми был составлен рейтинг пассажирских перевозок по итогам работы за первые три месяца текущего года. При подготовке списка были учтены такие факторы как соблюдение расписания и процент выполненных рейсов.



По информации городской администрации, лидерами стали автобусные маршруты № 10, № 17, № 27, № 63, № 66, № 35, № 44, № 40, № 56 и № 13. Среди троллейбусных лучшими оказались маршруты № 8, № 1 и № 13. Среди трамвайных маршрутов в лидерах — № 3, № 13 и № 4. Показатели выполнения рейсов у этих маршрутов составляют свыше 98%.



Аутсайдерами стали автобусные маршруты № 7, № 22, № 6, № 24, № 53, № 15, № 20 и № 8. При этом показатель выполнения рейсов у этих маршрутов составляет не ниже 78%.