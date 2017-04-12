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12:11 (мск), источник: Baikal-info.ru

Ремонтировать ямы и трещины на дорогах Иркутска будет новая техника

Новая техника для ремонта дорог появилась в Иркутске.

Источник: Агентство «Москва»

Новая техника для ремонта дорог появилась в Иркутске. Как 12 апреля 2017 года сообщила пресс-служба администрации города, в этот день ее представили мэру Дмитрию Бердникову во время посещения МУП «Иркутскавтодор».

Как пояснил директор предприятия Михаил Чайковский, было приобретено две установки, которые будут использоваться для оперативных работ по проведению ямочного ремонта дорог, они позволяют ликвидировать дефекты без катка и вырубки ям. Еще одна установка будет применяться для заливки на проезжей части швов и трещин. «Новая техника позволит увеличить объемы и повысить качество работ. Именно этого ждут от вашего предприятия иркутяне», — отметил Дмитрий Бердников.

Напомним, заявки на проведение срочного ремонта дорожного полотна принимаются на сайте муниципального предприятия, а также в социальных сетях: на страницах МУП «Иркутскавтодор» в Фейсбуке, Вконтакте, Одноклассниках и Твиттере. Пожаловаться на ямы можно по телефону единой диспетчерской службы города Иркутска: 520−112.

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