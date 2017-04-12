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11:15 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Прокуратура добилась изъятия земель на «Уральской Рублевке»

Чиновники Сысертской городской администрации предоставили земельный участок близкому к власти человеку в зоне городских лесов.

Источник: РИА "Новости"

Суд удовлетворил иск прокуратуры по незаконному выделению земли в переулке Южный в рекреационной зоне села Кашино в лесу возле Ильинского пруда, сообщили 12 апреля «АиФ-Урал» в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2013 году одному из уральцев сысертские чиновники выделили земельный участок площадью 1250 квадратных метров в Кашино. Речь идет о Сергее Коробейникове. Целевое назначение данного земельного участка — для ведения личного подсобного хозяйства. Чиновники заключили с жителем договор аренды земельного участка. Однако выяснилось, что участок находился в зоне городских лесов.

Прокуратура подала протест, и администрацией «Уральской Рублевки» было отменено постановление о предоставлении гражданину земли. Впрочем, чиновники не торопились расторгать договор аренды земельного участка. Тогда прокуратура обратилась в суд, который и принял решение вернуть участок муниципалитету. Сейчас ситуация находится на контроле прокуратуры. Ответчик еще может обжаловать данное решение в областном суде.

Интересно, что данная история начала разворачиваться еще при бывшем мэре Сысерти Вадиме Старкове. И, по некоторым данным, бенефициаром и настоящим владельцем земельного участка является его сын.

Добавим, что предприимчивый уралец, которому перепал лакомый кусок земли, размежевал 10 участков, где, по некоторым данным, впоследствии планировал строить коттеджи. Жители Кашино, когда узнали об этой истории, были сильно возмущены. Мало того, что земля выделялась под ведение личного подсобного хозяйства, так еще и некоторые жители годами не могли дождаться бесплатного получения земли.

Уральцы объединились в дачное некоммерческое товарищество «Кашинское». Жители собираются идти до конца, если понадобится, даже обращаться в генеральную прокуратуру.

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