С 17 апреля движение транспорта на автодорогах НСО будет ограничено

В Новосибирской области с 17 апреля по 16 мая вводится временное ограничение движения большегрузного транспорта по автомобильным дорогам.

Традиционно это делается для того, чтобы сохранить дорожное покрытие: с таянием снега земля насыщается влагой, грунт становится пластичным, конструкция дорожной одежды под тяжестью машин проседает, возникают колеи. Специалисты говорят, что угробить такую дорогу можно буквально за один сезон, если не ограничить перевозку грузов.

— Сеть, сформировавшаяся в 70-е годы, рассчитана на нагрузки в пять-шесть тонн, — говорит Евгений Раков, исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. — За последнее время возросло количество автомобильного транспорта с полной массой до шестиде­сяти тонн. Нас часто упрекают, что разрешенный вес — всего пять тонн на ось. Но мы делали анализ по соседним регионам, там ограничения аналогичные — три-четыре, максимум десять тонн.



Кстати говоря, весенние ограничения действуют и в странах, которые обычно ставят в пример по качеству дорог, — США, Канаде, Финляндии. В Новосибирской области лимит распространяется только на транспортные средства, перевозящие строительные материалы. Такие грузы есть возможность транспортировать заранее, складировать, а затем использовать, ведь подобные меры по сохранению дорог традиционны и предсказуемы.



В то же время весенние ограничения не коснутся тех, кто перевозит пищевые продукты, животных и корма для них, лекарственные препараты, бензин, семена, удобрения, уголь, почтовые грузы. Кроме того, по дорогам области в период действия ограничения смогут передвигаться тяжеловесы с нагрузкой на ось более пяти тонн, получившие специальное разрешение, выдаваемое Территориальным управлением автомобильных дорог (ТУАД) региона.



Несмотря на такие щадящие условия, находятся желающие «объехать» установленные правила. Но вот получится ли? Как рассказал Константин Громенко, первый заместитель начальника ТУАД, в ведомстве есть программа, просчитывающая все возможные маршруты, в том числе объезды.

— К счастью или несчастью, нам помогает плохое качество дорог на объездах, — раскрывает секрет Константин Громенко. — Последний курьезный случай был в Карасуке: там две фуры пытались объехать наши пункты весового контроля по второстепенным дорогам. Сэкономить хотели, в итоге их неделю вытаскивали. Потеряли время, практически весь груз испортился.



На сайте ТУАД появился специальный раздел, своего рода доска позора. В регионе фиксируют до 500 нарушений в месяц со стороны желающих побольше загрузить транспорт в нарушение всяких норм. Провинившихся задерживают, а фотографии особо злостных вывешивают на всеобщее обозрение. Лидер черного списка — водитель большегруза, с начала года совершивший 52 проезда со средним превышением допустимой массы на 47 процентов. Если бы ему выставили счет за потенциальный ущерб дорожному покрытию, то он бы превысил… 14,5 миллиона рублей.

ЦИФРА

Штраф за нарушение режима весеннего ограничения составляет от 150 тысяч до 400 тысяч рублей.

Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 15 от 12 апреля 2017 года.