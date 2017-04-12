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11:25 (мск), источник: VN.ru

Миллиард рублей может получить НСО на дороги

В ближайшие два года регион может получить на дороги 1 миллиард рублей от Минтранса РФ. Об этом, вернувшись из командировки в столицу, рассказал губернатор Владимир Городецкий.

На заседании в Министерстве транспорта РФ глава региона представил программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Благодаря ей будет выполнен ремонт дорог Новосибирска, Бердска, Искитима, Оби, наукограда Кольцово, а также автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

Безопасные — значит качественные

— Мне предложили выступить, и я рассказал о нашей практике развития программы «Безопасные и качественные дороги», — сказал губернатор. — Считаю эту программу очень перспективной. Особенность ее в том, что она носит целевой характер. Это не программа-однодневка, не на один год, а на среднесрочную перспективу. А самое главное — с обязательным достижением целевых показателей, касающихся оценки качества дорог.

Второй момент — на ряде участков муниципальных, региональных, межрегиональных трасс существуют очаги ДТП. Задача программы — сократить количество таких мест.
На первом этапе планируется отремонтировать 218 километров автомобильных дорог, устранить 52 из 71 имеющегося аварийно опасного участка, снизить нагрузку на дорожную сеть в часы пик. Владимир Городецкий пояснил, что программа предусматривает в ближайшие два года выделение Новосибирской области из федеральных лимитов Минтранса РФ миллиарда рублей целевых средств.

— При этом условия участия в программе таковы, что мы должны добавить и свои средства в объемах не меньше федеральных, — пояснил губернатор. — В 2017 году мы сформировали программу, даже превышающую эти условия: суммарно получилось 2 миллиарда 228 миллионов рублей. Таким образом, за два года действия целевой программы будет выделено 4,6 миллиарда рублей.

Помимо этих средств есть еще ресурсы дорожного фонда — в среднем около 9 миллиардов рублей в год.

Губернатор также сообщил, что в мае в рамках VI Международного форума «Транспорт Сибири» запланировано совещание под руководством министра транспорта РФ Максима Соколова, посвященное реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».

— Мы предложили министру транспорта РФ провести рабочее селекторное совещание со всеми регионами о практике вхождения в этот проект на местах, — пояснил глава области.

В числе 12 инновационных

Шестого апреля Владимир Городецкий принял участие в совещании с руководителями субъектов Федерации, входящих в состав Ассоциации инновационных регионов России, которое провел первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

— Это 12 регионов, которые в основу своего развития ставят инновационные, наукоемкие проекты, — сообщил губернатор. — Обсуждалась задача, как увеличить роль ассоциации в продвижении таких проектов.

Программа реиндустриализации Новосибирской области была названа в числе лучших комплексных межведомственных проектов регионального развития. В регионе создана необходимая инфраструктура для развития инновационной экономики, в том числе посредством кластерных проектов.

Четвертый мост

Седьмого апреля губернатор участвовал в рабочем совещании под руководством заместителя председателя Правительства РФ Аркадия Дворковича в рамках подготовки к заседанию правительственной комис­сии, которая будет распределять гранты на строительство крупных объектов дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Система «Платон» неоднозначно воспринимается в России, но, я думаю, время все расставит на свои места, — сказал Владимир Городецкий. — Если мы сумеем показать, как за счет денег, которые собираются посредством системы «Платон», построены те или иные участки дорог, то никакой агитации не надо. Мы выступаем с проектом строительства четвертого моста.

Губернатор напомнил, что сметная стоимость проекта — 40,6 миллиарда рублей. Новосибирская область рассчитывает получить в качестве гранта 26,3 миллиарда. Окончательное решение о выделении средств правительственная комиссия примет в конце апреля.

Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 15 от 12 апреля 2017 года

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