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11:21 (мск), источник: АиФ Омск

Минобороны сократило финансирование омских ракет «Ангара»

Планы производства уменьшились в несколько раз.

Минобороны сократило программу финансирования ракет-носителей «Ангара». Как пишет ТАСС со ссылкой на интервью главы Роскосмоса Игоря Комарова «Российской газете», сокращение заказов приведёт к удорожанию стоимости производства и пуска ракеты.

«Завод может производить в год до двадцати современных и перспективных ракет-носителей. Но в связи с сокращением финансирования, в том числе по линии Минобороны, планы по производству “Ангары”, к сожалению, уменьшились в несколько раз. И сейчас может встать вопрос с загрузкой этих мощностей», — цитирует издание слова Комарова.

При этом возведение комплекса сооружений для «Ангары» на космодроме «Восточный» начнётся в будущем году. Ранее сообщалось, что первый запуск ракеты-носителя «Ангара» с космодрома Восточный планируется на 2019 год.

Напомним, что «Ангара» — семейство российских ракет-носителей разных классов, созданное на замену для ракет «Протон-М» и «Рокот». Кстати, ранее Михаил Остроушенко, директор ПО «Полёт», был отстранён от должности по решению суда. Менеджер подвергся наказанию из-за срыва сроков строительства ракеты «Ангара». Ранее руководители омского предприятия уверяли, что «Ангара» сможет конкурировать не только с другими отечественными разработками, но и с зарубежной ракетной техникой.

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