Инженерная логика оптимизации
Обсуждение доклада Олега Гончерова перед депутатам Заксобрания продолжалось около полутора часов.
Обсуждение доклада Олега Гончерова перед депутатам Заксобрания продолжалось около полутора часов.
Депутаты Законодательного собрания Красноярского края рассмотрели обращение генерального директора компании «СГК» Михаила Кузнецова в адрес спикера краевого парламента Александра Усса с просьбой поддержать предлагаемые Сибирской генерирующей компанией варианты оптимизации работы ООО «КрасКом» для повышения его эффективности.
Как пояснил на заседании комиссии по строительству и ЖКХ генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров, анализ хозяйственной деятельности предприятия выявил возможности для существенной экономии средств по ряду направлений. В частности, предлагается поручить техническое обслуживание теплового комплекса специализированной организации. Это позволит «КрасКому» сэкономить порядка 43 млн рублей и направить свои усилия на выполнение других приоритетных задач, стоящих перед городом — реализацию инвестиционной программы, в том числе по подготовке инженерной инфраструктуры объектов Универсиады-2019.
Другим вопросом, требующим скорейшего решения, является снижение дебиторской задолженности, отметил в своём выступлении на комитете по строительству и ЖКХ Заксобрания Олег Гончеров: «В “КрасКоме” уровень сбора платежей 87%, тогда как в других ресурсоснабжающих и жилищных организациях этот показатель выше на несколько пунктов и достигает 97 процентов».
Ситуацию можно исправить за счёт консолидации сбытовой деятельности «КрасКома» и успешной на этом рынке «Сибирской теплосбытовой компании». СТК имеет опыт сбора платежей на уровне 96%. Как посчитали экономисты, интеграция сбытовой деятельности может дать предприятию, а значит городу Красноярска 280 млн рублей годового экономического эффекта, уточнил Олег Гончеров и привел ряд неоспоримых фактов, подтверждающих эффективность ранее реализованных мероприятий, разработанных совместно со специалистами Сибирской генерирующей компании:
на 40 процентов снижен тариф на тепло, поставляемое «КрасКомом» в часть Советского Центрального районов, что особенно актуально для «Солнечного» — микрорайона перспективной жилищной застройки; ¼ миллиарда рублей экономии получил бюджет Красноярского края за счет снижения тарифа. Эти средства с оплаты субсидий за ЖКУ были перераспределены на благоустройство Красноярска. в 6 раз увеличено финансирование производственной программы; на 20 процентов с 15 марта выросла заработная плата рабочего персонала, который эту программу реализует; 1403 территории будет благоустроено этим летом после ремонтов прошлых лет. Есть ордера, не закрытые с 2012 года; закроют дымящую в Покровке котельную номер 3, которая имеет низкие экологические показатели. К новому отопительному сезону абоненты перейдут на тепловую нагрузку от Красноярской ТЭЦ-3, где установлено современное энергетическое и природоохранное оборудование; 10,7 км сетей водоснабжения и 6,6 км канализационных коллекторов будет построено к объектам Универсиады и микрорайону Тихие зори.
«Список изменений к лучшему на этом не заканчивается, — отмечает Олег Гончеров, но для их реализации необходимо продолжить оптимизацию детальности “КрасКом”, Это и стало поводом для обращения генерального директора компании “СГК” Михаила Кузнецова в адрес спикера краевого парламента Александр Усса с просьбой поддержать предложенные варианты оптимизации работы “КрасКом”, которое мы сейчас обсуждаем».
По мнению советника губернатора Анатолия Матюшенко, предложения по оптимизации являются логичными и правильными: «С точки зрения инженерной логики сегодня СГК и “КрасКом” действуют абсолютно верно. Практически в каждом районе есть два подразделения со своими базами, начальниками, аварийными службами и так далее. Друг за другом гоняются, когда поступает одна заявка. Оптимизация нужна. Схема общей тепловой компании была задумана еще в начале 2000-х годов. Нельзя рассматривать каждую сторону как
Заместитель председателя комитета по строительству и
Обсуждение доклада Олега Гончерова и его ответы на вопросы депутатов продолжалось около полутора часов. По итогам заседания парламентарии приняли предложение Елены Пензиной о создании рабочей группы, а также решили запросить пояснения у входящих в Совет директоров сторон: администрации Красноярска, Правительства края и Сибирской генерирующей компании.
«Мы сравним эти три документа и тогда, может быть, дадим рекомендации, — констатировал председатель комитета по строительству и ЖКХ Алексей Кулеш.
В свою очередь генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров поблагодарил депутатов Законодательного собрания за желание разобраться в сложившейся ситуации и выразил надежду на положительное решение, чтобы предприятие могло начать в полном объеме реализовать производственную программу подготовки к зиме объектов жизнеобеспечения Красноярска.