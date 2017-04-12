Инженерная логика оптимизации

Депутаты Законодательного собрания Красноярского края рассмотрели обращение генерального директора компании «СГК» Михаила Кузнецова в адрес спикера краевого парламента Александра Усса с просьбой поддержать предлагаемые Сибирской генерирующей компанией варианты оптимизации работы ООО «КрасКом» для повышения его эффективности.

Как пояснил на заседании комиссии по строительству и ЖКХ генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров, анализ хозяйственной деятельности предприятия выявил возможности для существенной экономии средств по ряду направлений. В частности, предлагается поручить техническое обслуживание теплового комплекса специализированной организации. Это позволит «КрасКому» сэкономить порядка 43 млн рублей и направить свои усилия на выполнение других приоритетных задач, стоящих перед городом — реализацию инвестиционной программы, в том числе по подготовке инженерной инфраструктуры объектов Универсиады-2019.

Другим вопросом, требующим скорейшего решения, является снижение дебиторской задолженности, отметил в своём выступлении на комитете по строительству и ЖКХ Заксобрания Олег Гончеров: «В “КрасКоме” уровень сбора платежей 87%, тогда как в других ресурсоснабжающих и жилищных организациях этот показатель выше на несколько пунктов и достигает 97 процентов».

Ситуацию можно исправить за счёт консолидации сбытовой деятельности «КрасКома» и успешной на этом рынке «Сибирской теплосбытовой компании». СТК имеет опыт сбора платежей на уровне 96%. Как посчитали экономисты, интеграция сбытовой деятельности может дать предприятию, а значит городу Красноярска 280 млн рублей годового экономического эффекта, уточнил Олег Гончеров и привел ряд неоспоримых фактов, подтверждающих эффективность ранее реализованных мероприятий, разработанных совместно со специалистами Сибирской генерирующей компании:

на 40 процентов снижен тариф на тепло, поставляемое «КрасКомом» в часть Советского Центрального районов, что особенно актуально для «Солнечного» — микрорайона перспективной жилищной застройки; ¼ миллиарда рублей экономии получил бюджет Красноярского края за счет снижения тарифа. Эти средства с оплаты субсидий за ЖКУ были перераспределены на благоустройство Красноярска. в 6 раз увеличено финансирование производственной программы; на 20 процентов с 15 марта выросла заработная плата рабочего персонала, который эту программу реализует; 1403 территории будет благоустроено этим летом после ремонтов прошлых лет. Есть ордера, не закрытые с 2012 года; закроют дымящую в Покровке котельную номер 3, которая имеет низкие экологические показатели. К новому отопительному сезону абоненты перейдут на тепловую нагрузку от Красноярской ТЭЦ-3, где установлено современное энергетическое и природоохранное оборудование; 10,7 км сетей водоснабжения и 6,6 км канализационных коллекторов будет построено к объектам Универсиады и микрорайону Тихие зори.

«Список изменений к лучшему на этом не заканчивается, — отмечает Олег Гончеров, но для их реализации необходимо продолжить оптимизацию детальности “КрасКом”, Это и стало поводом для обращения генерального директора компании “СГК” Михаила Кузнецова в адрес спикера краевого парламента Александр Усса с просьбой поддержать предложенные варианты оптимизации работы “КрасКом”, которое мы сейчас обсуждаем».

По мнению советника губернатора Анатолия Матюшенко, предложения по оптимизации являются логичными и правильными: «С точки зрения инженерной логики сегодня СГК и “КрасКом” действуют абсолютно верно. Практически в каждом районе есть два подразделения со своими базами, начальниками, аварийными службами и так далее. Друг за другом гоняются, когда поступает одна заявка. Оптимизация нужна. Схема общей тепловой компании была задумана еще в начале 2000-х годов. Нельзя рассматривать каждую сторону как какого-то вредителя друг другу. Инженерная логика подсказывает, что единая система нужна».

Заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Елена Пензина предложила создать рабочую группу, чтобы выслушать аргументацию всех сторон и прийти к единому решению: «Город у нас не маленький, серьезные климатические условия и нельзя забывать, что обеспечение теплом — это безопасность населения. В этом смысле мне, конечно, хотелось бы, чтобы все стороны сели за стол переговоров и договорились. Наша задача — создать такие условия для компании, чтобы она могла спокойно работать, ремонтировать сети, снижать тарифы, если это возможно, и готовиться к новому отопительному сезону».

Обсуждение доклада Олега Гончерова и его ответы на вопросы депутатов продолжалось около полутора часов. По итогам заседания парламентарии приняли предложение Елены Пензиной о создании рабочей группы, а также решили запросить пояснения у входящих в Совет директоров сторон: администрации Красноярска, Правительства края и Сибирской генерирующей компании.

«Мы сравним эти три документа и тогда, может быть, дадим рекомендации, — констатировал председатель комитета по строительству и ЖКХ Алексей Кулеш.

В свою очередь генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров поблагодарил депутатов Законодательного собрания за желание разобраться в сложившейся ситуации и выразил надежду на положительное решение, чтобы предприятие могло начать в полном объеме реализовать производственную программу подготовки к зиме объектов жизнеобеспечения Красноярска.