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12:22 (мск), источник: ИА Татар-информ

Более 27 тыс. многодетных семей РТ получили в собственность земельные участки

Включены в списки на получение участков свыше 40 тыс. семей.

(Казань, 12 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане более 27 тыс. многодетных семей получили в общую долевую собственность земельные участки.

Об этом сообщил сегодня на совместном заседании Комитета Государственного Совета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике и Комиссии парламента по контролю за реализацией госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в РТ на 2013−2020 годы» председатель комитета Тахир Хадеев.

Он рассказал, что по данным на 1 апреля 45 тыс. 57 многодетных семей имеют и имели право на получение земельных участков. Включены в списки на получение участков 40 тыс. 25 семей. Количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет и готовых к предоставлению гражданам, составляет 30 тыс. 908.

По словам Хадеева, в настоящее время остаются вопросы, связанные с недостатком свободных земельных участков. «Ситуация усугубляется отсутствием необходимых условий для расширения границ — охранные зоны, частные земли и так далее», — отметил он.

Т. Хадеев также перечислил другие имеющиеся проблемы. В частности, это отказы многодетных семей от предоставляемых земельных участков по причине несогласия с предложенными земельными участками из-за непривлекательного месторасположения, отсутствия инженерной, транспортной и социальной инфраструктур (городских жителей также отказываются от земельных участков, предоставляемых вне городов — в близлежащих населенных пунктах). А также — нехватка земельных участков для бесплатного предоставления их многодетным семьям, недостаток финансирования работ по подготовке проектов планировки и межевания данных земельных участков, необходимость обеспечения инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям.

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