Более 27 тыс. многодетных семей РТ получили в собственность земельные участки

(Казань, 12 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане более 27 тыс. многодетных семей получили в общую долевую собственность земельные участки.

Об этом сообщил сегодня на совместном заседании Комитета Государственного Совета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике и Комиссии парламента по контролю за реализацией госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в РТ на 2013−2020 годы» председатель комитета Тахир Хадеев.

Он рассказал, что по данным на 1 апреля 45 тыс. 57 многодетных семей имеют и имели право на получение земельных участков. Включены в списки на получение участков 40 тыс. 25 семей. Количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет и готовых к предоставлению гражданам, составляет 30 тыс. 908.

По словам Хадеева, в настоящее время остаются вопросы, связанные с недостатком свободных земельных участков. «Ситуация усугубляется отсутствием необходимых условий для расширения границ — охранные зоны, частные земли и так далее», — отметил он.