Казань в 2017 г. получила дополнительно 153 млн руб. на аварийное жилье

Казанская городская Дума внесла 12 апреля изменения в бюджет 2017 года.

Расходы увеличены до 20 млрд 637 млн рублей, доходы — до 19 млрд 722 млн рублей. По словам начальника Финансового управления города Радика Шафигуллина, бюджет увеличен за счет дополнительных поступлений на переселение казанцев из аварийного жилья. Они составили 153 млн рублей.

«Дефицит в 915 млн рублей будет покрыт за счет остатков на начало года», — сказал Радик Шафигуллин.