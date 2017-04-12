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12:46 (мск), источник: АиФ Казань

Казань в 2017 г. получила дополнительно 153 млн руб. на аварийное жилье

Расходы и доходы бюджета Казани за 2017 год увеличены на 153 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

Казанская городская Дума внесла 12 апреля изменения в бюджет 2017 года.

Расходы увеличены до 20 млрд 637 млн рублей, доходы — до 19 млрд 722 млн рублей. По словам начальника Финансового управления города Радика Шафигуллина, бюджет увеличен за счет дополнительных поступлений на переселение казанцев из аварийного жилья. Они составили 153 млн рублей.

«Дефицит в 915 млн рублей будет покрыт за счет остатков на начало года», — сказал Радик Шафигуллин.

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