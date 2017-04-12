Информационное агентство «Радиоточка» закрывается

«Действительно, портал “Радиоточка” закрывается, причины известны — финансовые проблемы. Но есть такая идея, чтобы бренд не умирал, “Радиоточку” сделать сайтом газеты Central Asia Monitor (информагентство и газета находятся в одном ТОО. — Ред.). При этом сайт газеты мы закроем. Вот такая есть идея», — сообщил Габдуллин по телефону.

По словам советника главреда газеты, сотрудники получат положенную компенсацию.

«Сейчас в штате “Радиоточки” восемь человек. Люди получат выплаты, какие положены. Со временем, если у нас выправится положение, мы примем журналистов, сайт будет работать в режиме ежедневных новостей», — рассказал Габдуллин.

Напомним, в ноябре 2016 года главный редактор Central Asia Monitor и Radiotochka.kz был задержан Национальным бюро по противодействию коррупции. По версии следствия, журналист использовал служебное положение и вымогал финансовые средства у государственных лиц. 4 января дело было передано в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астана. Бигельды Габдуллин обвинялся по статье 194 часть 4 пункт 2 УК РК («Вымогательство»). Спустя неделю адвокат журналиста Аманжол Мухамедьяров сообщил, что обвиняемый возместил ущерб в размере 20 млн 625 тыс. тенге и полностью раскаялся в содеянном.



Суд приговорил Бигельды Габдуллина к пяти годам ограничения свободы без конфискации имущества и с установлением пробационного контроля, он был освобожден в зале суда.