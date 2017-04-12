Овощи и мясо в марте подешевели, картофель подорожал

Продукты питания и безалкогольные напитки в марте подешевели на 0,2%. Овощи снизились в цене на 5,54%, мясо и мясопродукты — на 0,93% (свинина, кроме бескостного мяса — на 6,09%), рыба и рыбопродукты (включая морепродукты) — на 0,35%, куриные яйца — на 0,69%, кофе — на 1,03%.

При этом картофель подорожал на 7,45%, фрукты — на 2,4% (самым заметным было подорожание бананов — на 9,56%). Молоко и молочные продукты в марте поднялись в цене на 0,75%, сыры — на 0,36%, пшеничная мука — на 1,53%.

В марте алкоголь подешевел на 0,04%, сигареты подорожали на 0,07%.

Цены на непродовольственные товары повысились на 0,34%. Одежда подорожала на 0,41%, обувь подешевела на 0,8%. Мебель снизилась в цене на 0,01%, электротовары стали дороже на 0,06%.

Услуги подорожали в марте на 1,15%. Жилищно-коммунальные услуги стали дороже на 2,16%, услуги связи — на 2,31%. Билеты в музеи подорожали на 2,49%, на концерны — на 1,29%. Турпутевки поднялись в цене на 1,67%. Снизилась на 0,95% стоимость бытовых услуг.

Инфляция в Беларуси в марте составила 0,3%.