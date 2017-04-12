Овощи и мясо в марте подешевели, картофель подорожал
12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Овощи и мясо в марте подешевели, картофель подорожал. Такая информация размещена на сайте Национального статистического комитета, сообщает БЕЛТА.
12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Овощи и мясо в марте подешевели, картофель подорожал. Такая информация размещена на сайте Национального статистического комитета, сообщает БЕЛТА.
Продукты питания и безалкогольные напитки в марте подешевели на 0,2%. Овощи снизились в цене на 5,54%, мясо и мясопродукты — на 0,93% (свинина, кроме бескостного мяса — на 6,09%), рыба и рыбопродукты (включая морепродукты) — на 0,35%, куриные яйца — на 0,69%, кофе — на 1,03%.
При этом картофель подорожал на 7,45%, фрукты — на 2,4% (самым заметным было подорожание бананов — на 9,56%). Молоко и молочные продукты в марте поднялись в цене на 0,75%, сыры — на 0,36%, пшеничная мука — на 1,53%.
В марте алкоголь подешевел на 0,04%, сигареты подорожали на 0,07%.
Цены на непродовольственные товары повысились на 0,34%. Одежда подорожала на 0,41%, обувь подешевела на 0,8%. Мебель снизилась в цене на 0,01%, электротовары стали дороже на 0,06%.
Услуги подорожали в марте на 1,15%.
Инфляция в Беларуси в марте составила 0,3%.