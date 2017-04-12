Челябинцы узнают, как перепланировать квартиру, по «горячей линии» 13 апреля

Государственная жилищная инспекция Челябинской области в четверг, 13 апреля, проведёт «горячую линию» по вопросам переустройства и перепланировки жилых помещений, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе управления.

О том, что не следует делать при перепланировке квартиры, где получить согласование на выполнение работ и какая ответственность предполагается за самовольную перепланировку, южноуральцы смогут узнать с 17.30 до 19.00 часов. Информировать население о нормах законодательства будет заместитель начальника регионального управления ГЖИ Ирина Гончарова. Телефон «горячей линии»: 8 (351) 727−78−88 .

Отметим, что специалисты Госжилинспекции регулярно организуют «горячие линии» по актуальным проблемам в сфере управления многоквартирными домами. Так, на прошлой неделе они рассказывали о порядке начисления платы за коммунальные ресурсы, используемые на содержание общего имущества многоквартирного дома. Дозвониться смогли семь человек. Ответы на самые злободневные вопросы можно посмотреть на сайте управления.