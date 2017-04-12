В Омской области не могут продать 3,5 тысячи квартир

Сегодня, 12 апреля в свежем номере газеты «Омская правда» опубликовано интервью министра строительства и ЖКК Омской области Александра Бирюкова. Глава ведомства признался, что омский строительный рынок может значительно упасть.

Александр Бирюков, министр строительства и ЖКК Омской области:

— Основными причинами снижения темпов жилищного строительства является неблагоприятная экономическая обстановка и снижение покупательной активности населения.

И омский строительный рынок — маленькая копия того, что творится в целом в России. В 2016 году мы уже наблюдали некоторое снижение показателей ввода жилья — 772,3 тыс. кв. м, в этом году планируем всего около 700 тысяч. Но результаты некоторых наших соседей по Сибирскому федеральному округу заставляют задуматься — там строительный рынок в первом квартале этого года качнулся в сторону падения от 20 до 80 процентов. Думаю, что мы тоже можем «упасть».

Также он назвал количество не проданных квартир в регионе. Из-за этого вынуждены снижать объемы крупные стройкомпании.

Александр Бирюков:

— Я и наши специалисты встречались с крупными представителями строительного комплекса, чтобы обсудить проблемы рынка. Так вот, сейчас около 3,5 тысяч квартир «встали», а это около 30 процентов от всего введенного многоквартирного жилья. Хотя средняя цена 1 квадратного метра в новостройках составляет менее 42 тысяч рублей — одна из средних в регионах Сибирского федерального округа, покупка квартир не происходит, оборотные средства строительных организаций «зависли». Поэтому, чтобы предприятиям выжить, приходится ужиматься — это переход на четырехдневную рабочую неделю, оптимизация численности работающих и даже полная остановка основного производственного процесса.

Как пояснил министр, облправительство пытается привлечь строительные компании к программе капремонта. Но пока ответной реакциит не было. Поскольку отсутствуют специалисты нужного профиля.