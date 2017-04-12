В Беларуси запускают первую умную сеть для «интернета вещей»

Новая сеть основана на передовой технологии NB IoT (Narrow Band Internet of Things), которая ранее не использовалась в Беларуси. Сеть NB IoT работает в диапазоне 900 МГц, где занимает узкую полосу частот в 200 кГц. За счет применяемых в стандарте алгоритмов технология обеспечит высокую степень проникновения сигнала и его повышенную устойчивость даже в труднодоступных местах: в подвалах, низинах, за толстыми стенами, перекрытиями и т. д.

В ближайшее время сеть для «интернета вещей» будет проходить тестирование, после чего ее планируется запустить в коммерческую эксплуатацию.