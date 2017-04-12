В Беларуси запускают первую умную сеть для «интернета вещей»
12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильный оператор velcom к выставке ТИБО-2017 запускает первую в Беларуси узкополосную сеть для «интернета вещей», сообщили БЕЛТА в
12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильный оператор velcom к выставке ТИБО-2017 запускает первую в Беларуси узкополосную сеть для «интернета вещей», сообщили БЕЛТА в
Новая сеть основана на передовой технологии NB IoT (Narrow Band Internet of Things), которая ранее не использовалась в Беларуси. Сеть NB IoT работает в диапазоне 900 МГц, где занимает узкую полосу частот в 200 кГц. За счет применяемых в стандарте алгоритмов технология обеспечит высокую степень проникновения сигнала и его повышенную устойчивость даже в труднодоступных местах: в подвалах, низинах, за толстыми стенами, перекрытиями
В ближайшее время сеть для «интернета вещей» будет проходить тестирование, после чего ее планируется запустить в коммерческую эксплуатацию.
Узкополосный «интернет вещей» предоставит абонентам широкие возможности. Например, сеть можно использовать, чтобы в режиме реального времени контролировать качество, состав и уровень воды в водоемах, уточнить наличие свободных мест на парковках