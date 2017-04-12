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12:07 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси запускают первую умную сеть для «интернета вещей»

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильный оператор velcom к выставке ТИБО-2017 запускает первую в Беларуси узкополосную сеть для «интернета вещей», сообщили БЕЛТА в пресс-службе компании.

Источник: БЕЛТА

Новая сеть основана на передовой технологии NB IoT (Narrow Band Internet of Things), которая ранее не использовалась в Беларуси. Сеть NB IoT работает в диапазоне 900 МГц, где занимает узкую полосу частот в 200 кГц. За счет применяемых в стандарте алгоритмов технология обеспечит высокую степень проникновения сигнала и его повышенную устойчивость даже в труднодоступных местах: в подвалах, низинах, за толстыми стенами, перекрытиями и т. д.

В ближайшее время сеть для «интернета вещей» будет проходить тестирование, после чего ее планируется запустить в коммерческую эксплуатацию.

Узкополосный «интернет вещей» предоставит абонентам широкие возможности. Например, сеть можно использовать, чтобы в режиме реального времени контролировать качество, состав и уровень воды в водоемах, уточнить наличие свободных мест на парковках и т. д. Также можно будет дистанционно управлять потреблением электроэнергии и газа, отслеживать служебные автомобили, регулировать элементы городской инфраструктуры — уличные фонари, фонтаны и т. д.

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