В одном из районов Уфы появится новый жилой квартал

В Уфе появится новый жилой квартал, ограниченный улицами Транспортной, Фронтовых Бригад, бульварами Баландина и Тухвата Янаби в здании администрации Калининского района. Также здесь появятся детский сад на 240 мест, районный центр детского творчества, торгово-сервисный комплекс с пятиэтажной парковкой, сеть проездов внутри квартала и зеленая пешеходная зона.

Общая площадь территории составит 9,8 гектар. Въехать в новые квартиры смогут порядка трех тысяч человек. Проект предусматривает 1768 парковочных мест.