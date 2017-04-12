Инвентаризация дворовых и общественных территорий пройдет на Дону

Инвентаризацию дворовых и общественных территорий планируется провести в Ростовской области.

Согласно информации из официальных источников, инвентаризацию пройдет в рамках реализации нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

Проектом предусмотрено принятие пятилетней программы по благоустройству, которая должна включать адресные перечни дворовых территорий и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве.

Муниципальные образования Ростовской области должны произвести инвентаризацию дворовых и общественных территорий до 31 октября. Программу по благоустройству планируется утвердить до конца года.

Напомним, в 2017 году на реализацию нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» на Дону предусмотрено более 1 млрд рублей. Треть этой суммы планируется направить на благоустройство знаковых объектов городской среды (парки, скверы, набережные), две трети — на благоустройство дворов.