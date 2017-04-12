Свинина без сертификатов происхождения на столичных рынках

За последние сутки сотрудники Национального инспектората патрулирования обнаружили и задокументировали на дорогах четырех водителей, перевозивших мясо без документов о его происхождении.

Первый случай был зарегистрирован в селе Магдачешты, где был остановлен автомобиль «Тойота», за рулем которого находилась жительница села Капрешты Флорештского района. 38-летняя женщина перевозила 300 кг свинины.

На трассе Кишинев-Хынчешты был остановлен автомобиль, за рулем которого находился мужчина в возрасте 35 лет. Он перевозил 30 барашков. Еще 20 барашков без документов о происхождении обнаружили инспекторы патрулирования в машине жителя села Проданешты Флорештского района.

Четвертый водитель перевозил 16 тушек барашков, его остановили возле села Кетросу Новоаненского района.

Во всех случаях водители перевозили мясо без документов о происхождении и сопровождения. Мясо намеревались продать на рынках.

Если их вина о перевозке товара без документов о происхождении будет доказана, согласно законодательству им грозит штраф от 3 000 до 4 500 леев.