Свинина без сертификатов происхождения на столичных рынках
Сотни килограммов свинины без сертификатов происхождения должны были дойти до столичных магазинов и рынков, сообщает NOI.md.
Сотни килограммов свинины без сертификатов происхождения должны были дойти до столичных магазинов и рынков, сообщает NOI.md.
За последние сутки сотрудники Национального инспектората патрулирования обнаружили и задокументировали на дорогах четырех водителей, перевозивших мясо без документов о его происхождении.
Первый случай был зарегистрирован в селе Магдачешты, где был остановлен автомобиль «Тойота», за рулем которого находилась жительница села Капрешты Флорештского района. 38-летняя женщина перевозила 300 кг свинины.
На трассе
Четвертый водитель перевозил 16 тушек барашков, его остановили возле села Кетросу Новоаненского района.
Во всех случаях водители перевозили мясо без документов о происхождении и сопровождения. Мясо намеревались продать на рынках.
Если их вина о перевозке товара без документов о происхождении будет доказана, согласно законодательству им грозит штраф от 3 000 до 4 500 леев.