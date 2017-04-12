Власти отрицают укладку дорожниками асфальта в лужи на Учительской

Напомним, в начале недели в соцсетях появились фотографии и видеозаписи на которых рабочие ДЭУ-6 Калининского района засыпают ямы асфальтобетоном. Сегодня, руководитель главного управления благоустройства Новосибирска заявил — асфальт укладывали на сухие участки, а лужи отбивали высечкой — остатками от предыдущего дорожного покрытия. В управлении признают — условия для ремонта не идеальные, но, это не основные работы.