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13:54 (мск), источник: ТАСС

Глава Минэнерго сообщил об отставании от сроков сдачи ТЭЦ в Крыму

По словам Александра Новака, это связано с проблемами по поставкам оборудования западной компанией.

Источник: ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Завершение строительства Симферопольский и Севастопольской ТЭЦ будет немного сдвинуто из-за недопоставок оборудования западной компанией. Об этом, выступая в Совете Федерации, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

«Работы идут, они не остановлены, несмотря на проблемы по поставкам оборудования западной компанией, работы продолжаются и идет работа по покупке другого оборудования. Да, там будет небольшая сдвижка по срокам», — сказал он.

Новак добавил, что ведомство планирует компенсировать отставание от сроков за счет возведения генерации малой мощности.

«Для того чтобы эту сдвижку компенсировать, мы вышли с инициативой построить еще дополнительно собственную генерацию небольшой мощности 120 МВт на базе Сакской теплоэлектростанции и на базе использования российского оборудования “Объединенной двигателестроительной корпорации”. Кроме этого, мы занимаемся перебазированием еще трех газотурбинных электростанций в Крым, общая дополнительная мощность которых будет порядка 70 МВт. Таким образом, это 200 МВт дополнительной генерации», — сказал министр.

Новак также отметил, что по балансу сейчас электроэнергии достаточно для обеспечения республики Крыма и Севастополя, в том числе в период пиковых нагрузок.

В настоящее время на полуострове строят две тепловые электростанции — в столице Крыма и в Севастополе — суммарной мощностью 940 МВт. Введение в эксплуатацию первых блоков обеих станций запланировано на сентябрь 2017 года. На втором этапе, по данным Минэнерго, будет введено в эксплуатацию еще два блока такой же мощности. Это позволит Крыму надежно обеспечить регион собственными энергоресурсами.

По данным властей региона, энергодефицит в Крыму будет погашен до 2020 года, в том числе благодаря вводу ПГУ-ТЭС в Симферополе и благодаря модернизации крымской ТЭЦ.

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