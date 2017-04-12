В Волгограде отключили отопление

Централизованное теплоснабжение жилых домов и социальных объектов прекращено в связи с установившейся по настоящему теплой весенней погодой. На протяжении предыдущих пяти дней среднесуточная температура воздуха в столице региона держалась на уровне 8 градусов Цельсия и выше, что согласно требованиям жилищного законодательства, является необходимым условием для отключения отопления.

По словам руководителя департамента ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда Алексея Сивокоза, несмотря на то, что для прошедшего осенне-зимнего периода были характерны резкие перепады температур и сильные морозы, а декабрь вообще стал самым холодным зимним месяцем за последние пять лет, коммунальные службы со своей работой справились. Отопительный сезон 2016−2017 годов прошел без серьезных сбоев и нарушений.

Напомним, что с отключением отопления закономерно и существенно уменьшится сумма платежей за услуги ЖКХ для горожан — на территории Волгограда и Камышина плата за отопление начисляется только в отопительный период: с октября по апрель.