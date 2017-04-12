Первые молдавские яблоки поступили в магазины Новосибирска

Вчера, 11 апреля, специалисты областного управления Россельхознадзора провели фитосанитарный контроль в отношении партии свежих яблок сорта «Айдаред» из республики Молдова. Яблоки прибыли в Новосибирск автомобильным транспортом.

«Партия весом 19 265 килограммов сопровождалась карантинным фитосанитарным сертификатом, выданным органом по карантину и защите растений Молдовы, — сообщили VN.ru в управлении Россельхознадзора по региону. — В августе 2016 года в связи с увеличением объема поставок молдавской продукции высокого фитосанитарного риска в Россию было принято решение о ввозе такой продукции только по результатам 100-процентной авторизации сертификатов посредством федеральной информационной системы «Аргус-Фито».

В этой связи инспекторами была проведена соответствующая проверка документов, сопровождающих партию яблок, а также отобраны образцы для проведения экспертизы на наличие/отсутствие карантинных объектов. По итогам лабораторных исследований партия молдавских яблок была допущена к ввозу для последующей реализации в торговых сетях Новосибирска.

Стоит отметить, что данная партия яблок является первой прошедшей процедуру полного таможенного оформления в Новосибирской области с момента введения дополнительных мер контроля в отношении фруктов из Молдовы.

Добавим, что Россия уже вводила запрет на ввоз молдавских фруктов в связи с нарушением лабораторного контроля продукции. Ранее после вступления Молдавии в Евроассоциацию российские власти заявили о намерении ввести ограничительные пошлины на молдавскую продукцию. В Россельхознадзоре запрет объясняли большим количеством нарушений при поставках этой продукции. Ограничения касались не только яблок, но и груш, айвы, а также абрикосов, вишни и черешни, персиков, нектаринов, слив и терна.