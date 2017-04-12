Около 18,5 млн рублей выделено для детской поликлиники в Сальском районе

Около 18,5 млн рублей выделено из резервного фонда правительства Ростовской области для детской поликлиники в Сальском районе.

Согласно информации из официальных источников, деньги пойдут на завершение капремонта здания, в котором разместится медучреждение.

В настоящее время районная детская поликлиника размещена в маленьком помещении, недостаточном для обслуживания более 20 тысяч детей.

В 2016 году администрация района приобрела подходящее для медучреждения строение, площадь которого в 10 раз больше нынешнего. За счет местного бюджета в здании проведен ремонт коммуникаций.

На областные средства в помещении выполнят отделочные работы, заменят оконные и дверные блоки, смонтируют электропроводку и кровлю.