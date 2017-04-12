Цену круиза на лайнере из Сочи в Крым поставили в зависимость от сезона

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ФГУП «Росморпорт» 12 апреля, цена будет зависеть, прежде всего, от сезона.

Всего их будет три: низкий — с 24 сентября по 8 октября, средний — с 11 по 18 июня и с 3 по 17 сентября, а также высокий — с 25 июня по 27 августа.

Также на стоимость поездки повлияет и выбор категории каюты. Туристам предложат как внутренние каюты, так и двухкомнатные повышенной комфортности — сьюты. Минимальная стоимость путевки начинается от 25 тыс. рублей.

В стоимость круиза входит проживание в каюте выбранной категории, трехразовое питание, а также развлекательная программа. Для детей, пенсионеров и военнослужащих предусмотрены скидки.

Бронирование круизов на лайнер «Князь Владимир» уже началось. Генерального агента по реализации путевок определила компания «Черноморские круизы», являющаяся оператором регулярного круизного сообщения в Черноморском регионе. Им стала круизная компания «Инфофлот».

Напомним, в первый круиз лайнер отправится 6 мая. Участие в нем примут ветераны Великой Отечественной войны. Затем с 11 июня 2017 года по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи судно будет отправляться каждое воскресенье. Путешествие продлится шесть дней. Предусмотрены однодневные заходы в порты городов Новороссийск и Севастополь, двухдневная стоянка в Ялте и обратное возвращение в Сочи. Для удобства пассажирам будет предложена возможность начинать и заканчивать круиз в городах Новороссийск, Ялта и Севастополь.