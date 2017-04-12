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17:33 (мск), источник: ИА REGNUM

Цену круиза на лайнере из Сочи в Крым поставили в зависимость от сезона

Озвучена стоимость путешествия на комфортабельном лайнере, который будет курсировать по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ФГУП «Росморпорт» 12 апреля, цена будет зависеть, прежде всего, от сезона.

Всего их будет три: низкий — с 24 сентября по 8 октября, средний — с 11 по 18 июня и с 3 по 17 сентября, а также высокий — с 25 июня по 27 августа.

Также на стоимость поездки повлияет и выбор категории каюты. Туристам предложат как внутренние каюты, так и двухкомнатные повышенной комфортности — сьюты. Минимальная стоимость путевки начинается от 25 тыс. рублей.

В стоимость круиза входит проживание в каюте выбранной категории, трехразовое питание, а также развлекательная программа. Для детей, пенсионеров и военнослужащих предусмотрены скидки.

Бронирование круизов на лайнер «Князь Владимир» уже началось. Генерального агента по реализации путевок определила компания «Черноморские круизы», являющаяся оператором регулярного круизного сообщения в Черноморском регионе. Им стала круизная компания «Инфофлот».

Напомним, в первый круиз лайнер отправится 6 мая. Участие в нем примут ветераны Великой Отечественной войны. Затем с 11 июня 2017 года по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи судно будет отправляться каждое воскресенье. Путешествие продлится шесть дней. Предусмотрены однодневные заходы в порты городов Новороссийск и Севастополь, двухдневная стоянка в Ялте и обратное возвращение в Сочи. Для удобства пассажирам будет предложена возможность начинать и заканчивать круиз в городах Новороссийск, Ялта и Севастополь.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости организовать морское сообщение между Сочи и городами Крыма до начала нового курортного сезона в сентябре 2016 года в рамках заседания Госсовета в Керчи заявил президент РФ Владимир Путин. Для круизного сообщения Сочи — Крым ФГУП «Росморпорт» приобрело круизное судно Roy Star. Девятипалубный лайнер, получивший название «Князь Владимир» оборудован четырьмя бассейнами, двумя ресторанами, кинотеатром, барами, концертной площадкой, спа-зоной, магазином беспошлинной торговли. На судне оборудовано 360 кают для пассажиров. Лайнер способен принять 940 человек и еще 250 человек экипажа.

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