Крым в 2017 году планирует заложить заложить 600 га виноградников

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Республика Крым, крупный винодельческий регионом России, планирует в 2017 году заложить 600 га молодых виноградников, что на 7% больше, чем в прошлом году. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве сельского хозяйства региона.

«Сельскохозяйственными предприятиями в 2017 году планируется закладка молодых виноградников (в Крыму) на площади 600 га, при этом, по состоянию на 7 апреля, посажено виноградников на площади 145 га», — говорится в сообщении.

В нем отмечено, что в 2014 году, в первый год после воссоединения Крыма с Россией, в республике посадили 250 га молодых виноградников, а уже в 2015 году этот показатель составил 269 га. «Благодаря усилению мер государственной поддержки в 2016 году в Республике Крым заложено 559 га новых виноградных насаждений», — уточнили в крымском Минсельхозе.

В настоящее время в Крыму площадь виноградников достигает 18,5 тыс. га, из которых 16,3 тыс. га — плодоносящие, что на 19% больше, чем в 2015 году, отметили в ведомстве.