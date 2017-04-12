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13:28 (мск), источник: VN.ru

Безработных стало меньше в Новосибирской области

Безработные жители районов Новосибирской области организуют собственный бизнес. Средства на эти цели выделяет государство.

Источник: Агентство «Москва»

Уже 100 безработных получили поддержку от государства, сообщили VN.ru в министерстве труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области.

Четверо безработных жителей Чановского района успешно защитили свои бизнес-проекты и заключили договоры на получение единовременной субсидии. В ближайшее время им выплатят финансовую помощь для организации собственного дела. Предприниматели откроют в районе фотосалон и пилораму. Появятся две организации сельскохозяйственной направленности. Всего в конкурсе бизнес-проектов участвовали 9 человек.

С начала года в Новосибирской области выдано больше 100 субсидий безработным, решившим стать предпринимателями. В Краснозерском районе бывшие безработные открывают швейную мастерскую, предоставляют парикмахерские услуги, выращивают рассаду растений, разводят кроликов, овец и крупный рогатый скот. Житель Кочковского района после получения субсидии организовал козью ферму.

В районах области продолжают принимать заявки на участие в конкурсе бизнес-проектов. У безработных есть шанс открыть собственное дело и получить безвозмездную субсидию в размере 82 тысячи рублей по программе «Содействие занятости населения в 2014—2020 годах». За использование денег придется отчитаться, чтобы показать, что субсидию использовали по назначению.

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