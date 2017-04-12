Безработных стало меньше в Новосибирской области
Безработные жители районов Новосибирской области организуют собственный бизнес. Средства на эти цели выделяет государство.
Безработные жители районов Новосибирской области организуют собственный бизнес. Средства на эти цели выделяет государство.
Уже 100 безработных получили поддержку от государства, сообщили VN.ru в министерстве труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области.
Четверо безработных жителей Чановского района успешно защитили свои
С начала года в Новосибирской области выдано больше 100 субсидий безработным, решившим стать предпринимателями. В Краснозерском районе бывшие безработные открывают швейную мастерскую, предоставляют парикмахерские услуги, выращивают рассаду растений, разводят кроликов, овец и крупный рогатый скот. Житель Кочковского района после получения субсидии организовал козью ферму.
В районах области продолжают принимать заявки на участие в конкурсе