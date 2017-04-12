Счета табачного монополиста «Тедис Украины» арестованы

Об этом свидетельствуют материалы суда, информируют «Украинские новости».

3 апреля суд решил арестовать корпоративные права компании и запретил учредителям, работникам «Тедис Украины» распоряжаться ими любым образом.

5 апреля суд решил арестовать средства на расчетном счете в столичном филиале Приватбанка.

АМКУ в конце 2016 назначил Tedis Ukraine штраф в размере 431 млн грн, однако компания обжаловала это решение в суде.

Tedis Ukraine, созданная в 2011 году ООО «Торговая компания Мегаполис-Украина », в мае 2016 была переименована в ООО «Тедис Украина».

Напомним, около тысячи сотрудников Генпрокураторы проводили обыски на табачной компании «Тедис», по которой был выведен из Украины 2500000000 гривен.