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13:35 (мск), источник: Ipress.ua

Счета табачного монополиста «Тедис Украины» арестованы

Печерский районный суд Киева арестовал корпоративные права и средства на счете дистрибьюторской компании «Тедис Украина» в ПриватБанке.

Источник: Ipress.ua

Об этом свидетельствуют материалы суда, информируют «Украинские новости».

3 апреля суд решил арестовать корпоративные права компании и запретил учредителям, работникам «Тедис Украины» распоряжаться ими любым образом.

5 апреля суд решил арестовать средства на расчетном счете в столичном филиале Приватбанка.

АМКУ в конце 2016 назначил Tedis Ukraine штраф в размере 431 млн грн, однако компания обжаловала это решение в суде.

Tedis Ukraine, созданная в 2011 году ООО «Торговая компания Мегаполис-Украина», в мае 2016 была переименована в ООО «Тедис Украина».

Напомним, около тысячи сотрудников Генпрокураторы проводили обыски на табачной компании «Тедис», по которой был выведен из Украины 2500000000 гривен.

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