Счета табачного монополиста «Тедис Украины» арестованы
Печерский районный суд Киева арестовал корпоративные права и средства на счете дистрибьюторской компании «Тедис Украина» в ПриватБанке.
Печерский районный суд Киева арестовал корпоративные права и средства на счете дистрибьюторской компании «Тедис Украина» в ПриватБанке.
Об этом свидетельствуют материалы суда, информируют «Украинские новости».
3 апреля суд решил арестовать корпоративные права компании и запретил учредителям, работникам «Тедис Украины» распоряжаться ими любым образом.
5 апреля суд решил арестовать средства на расчетном счете в столичном филиале Приватбанка.
АМКУ в конце 2016 назначил Tedis Ukraine штраф в размере 431 млн грн, однако компания обжаловала это решение в суде.
Tedis Ukraine, созданная в 2011 году ООО «Торговая компания
Напомним, около тысячи сотрудников Генпрокураторы проводили обыски на табачной компании «Тедис», по которой был выведен из Украины 2500000000 гривен.