Грузия полностью откажется от газа из России

«Нам выдается возможность приобрести газ у Азербайджана или Ирана. На сегодня мы приняли решение полностью загрузиться азербайджанским природным газом», — приводит «РИА Новости» его слова.

Каладзе уточнил, что отказаться от закупок российского газа позволяет соглашение с «Газпромом». Грузия не покупает российский газ с 2007 года, до конца 2016-го Грузия получала десятую часть от общего объема поставок российского газа в Армению в качестве платы за транзит.

В январе правительство Грузии подписало договор с «Газпромом» о транзите российского газа в Армению в соответствии с новыми условиями, предусматривающими переход на денежную оплату его стоимости.

По словам Калдзе, когда закончится контракт с «Газпромом», Грузия будет еще меньше зависеть от поставок российского топлива, поскольку к этому времени построят новое газохранилище.