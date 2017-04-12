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17:02 (мск), источник: Ведомости

Грузия полностью откажется от газа из России

Грузия не будет покупать закупать топливо у «Газпрома» до конца года, рассказал министр энергетики Каха Каладзе.

Источник: Reuters

«Нам выдается возможность приобрести газ у Азербайджана или Ирана. На сегодня мы приняли решение полностью загрузиться азербайджанским природным газом», — приводит «РИА Новости» его слова.

Каладзе уточнил, что отказаться от закупок российского газа позволяет соглашение с «Газпромом». Грузия не покупает российский газ с 2007 года, до конца 2016-го Грузия получала десятую часть от общего объема поставок российского газа в Армению в качестве платы за транзит.

В январе правительство Грузии подписало договор с «Газпромом» о транзите российского газа в Армению в соответствии с новыми условиями, предусматривающими переход на денежную оплату его стоимости.

По словам Калдзе, когда закончится контракт с «Газпромом», Грузия будет еще меньше зависеть от поставок российского топлива, поскольку к этому времени построят новое газохранилище.

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