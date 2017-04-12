В Уфе 13 апреля около 200 домов останутся без электричества
УФА, 12 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Ленинском районе Уфы 13 апреля с 9 до 17 часов запланировано отключение электроэнергии примерно в 200 домах, сообщает
УФА, 12 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Ленинском районе Уфы 13 апреля с 9 до 17 часов запланировано отключение электроэнергии примерно в 200 домах, сообщает
Без электричества временно останутся дома по следующим адресам:
ул. 2-й переулок Жуковского, 18, 33, 16, 19; ул. Ирендык, 9; ул. Ферганская, 5−9, 9а, 8−6, 6б; ул. Волжская, 1а, 1б, 1, 2, 13а, 15−33, 33а, 8, 9; ул. Ахметова, 12−30; ул. М. Ферганская, 5−9, 9а, 7а, 5−11, 2, 4а, 7, 8; ул. Донская, 4−38, 4а, 12а, 18а, 26/1, 28б, 3а-27, 15/1, 21а, 23а, 23а/б, 23/1; ул. Камышлинская, 8−28, 9−43; ул. Эпроновская, 1а, б, в, 2б, а, 1, 58б, 56а; ул. Камская 2−12, 1−21, 2а, в, 4а, 10а, 21а, 5а, 19а.