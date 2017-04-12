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13:51 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

Начинается масштабный ремонт Кольцовского тракта

Пора дорожных ремонтов начинается в Екатеринбурге. И первым в этом списке числится одна из оживленных трасс города — Кольцовский тракт.

Источник: Вести - Екатеринбург

Сегодня там начались подготовительные работы: устанавливаются предупреждающие знаки, производится демонтаж ограждений, а завтра с помощью фрезы рабочие начнут снимать первый изношенный слой дорожного покрытия.

Направление от аэропорта до развязки с Екатеринбургской кольцевой автодорогой полностью закроют для транспорта.

Машины будут пропускать по встречной полосе — там организуют двустороннее движение транспорта. Остальные участки будут закрывать для ремонта постепенно, чтобы из трёх хотя бы две полосы были рабочими.

Помимо трассы будут отремонтированы столбы освещения, противошумовые экраны, а на путепроводах сделают противокоррозийную обработку.

Работы на этом участке завершат к 20 мая, а затем приступят к ремонту обратной стороны дороги, ведущей к аэропорту Кольцово.

В целом же полное обновление тракта должно завершиться к октябрю 2017 года.

«Поэтому всем надо потерпеть. Все пользователи уже видят, какая там возникает колея, какие возникают проблемы, угрозы безопасности. Дальше будет значительно лучше, красивее. Думаю, это будет 8−10 лет нормальной работы дороги. Опыт выполнения работ прошлого года, когда часть дороги закрывали, показал: сложности были, но не такие катастрофические, многокилометровых пробок не было», — сказал заместитель начальника Управления автомобильных дорог Свердловской области Олег Мелехов.

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