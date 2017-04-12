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13:43 (мск), источник: УНИАН

В Украине еще на месяц продлили чрезвычайное положение в энергетике

Кабинет министров Украины на месяц продолжил действие принятых в середине февраля чрезвычайных мер на рынке электроэнергетики для обеспечения стабильного энергоснабжения потребителей.

Источник: УНИАН

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

«Это про временные меры на рынке электроэнергии. Нет возражений? Продолжили, решение принято», — сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Как сообщал УНИАН, решение о введении чрезвычайных мер на рынке электроэнергии было разработано Министерством энергетики и угольной промышленности Украины и представлено в ходе заседания Антикризисного энергетического штаба 13 февраля.

15 февраля Кабмин на экстренном заседании принял решение о введении чрезвычайных мер, которые позволили войти в режим экономии угля антрацитовой группы.

16 марта Кабмин продлил еще на месяц действие чрезвычайных мер на рынке электроэнергии.

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