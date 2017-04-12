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14:01 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми пройдут ярмарки летних вакансий

Работу смогут найти даже дети.

Источник: Reuters

В Перми пройдут ярмарки летних вакансий. Работу предложат и подросткам, и взрослым, которые ищут временную подработку.

«19 апреля в Мотовилихинском отделе Центра занятости населения Перми (улица 1905 года, 1) с 15 до 17 часов состоится ярмарка вакансий “Занятость и подросток”. Молодежи презентуют организации и предприятия, предлагающие работу, расскажут о рынке труда и услугах службы занятости, проведут тестирование на профессиональное ориентирование», — сообщили в городской администрации.

20 апреля с 11 до 16 часов во Дворце молодежи (улица Петропавловская, 185) пройдет ярмарка временных и сезонных работ «Приходите! Есть работа!». Она рассчитана на временное (период каникул) трудоустройство студентов, старшеклассников, незанятой молодежи и граждан.

Кстати, в марте работу через городской центр занятости нашли 1215 человек. В банке вакансий сейчас 6728 свободных рабочих мест.

Уровень регистрируемой безработицы на начало апреля составил 0,73% к численности экономически активного населения, что ниже уровня безработицы в целом по Пермскому краю (в 1,43%).

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