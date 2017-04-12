66 млн. рублей будет направлено на рекультивацию Самосыровской свалки

(Город Казань KZN.RU, 12 апреля, Михаил Ченцов). Изменения в бюджет муниципального образования Казани на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов приняли сегодня депутаты на XV сессии Казгордумы. Заседание под председательством Мэра столицы Татарстана Ильсура Метшина прошло в городской Ратуше.

В связи с выделением городу, в соответствии с нормативными документами Республики Татарстан, дополнительной финансовой помощи на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на сессии обсуждался вопрос увеличения доходной и расходной части бюджета на 153 млн. рублей.

Также за счет остатков средств на начало 2017 года предлагалось увеличить расходную часть бюджета на 915 млн. рублей.

Как сообщил начальник Финансового управления Исполкома Казани Радик Шафигуллин 456 млн. будут направлены на содержание муниципальных учреждений, 66 млн. на рекультивацию Самосыровской свалки, 61 млн. на реконструкцию и обеспечение объектов инженерными коммуникациями, 47 млн. на проведение общегородских мероприятий.

Кроме того, 46 млн. рублей предполагается потратить на работы по перекрытию первичных отстойников биологических очистных сооружений канализации укрытиями, 33 млн. на строительство, реконструкцию и ремонт (текущий и капитальный) автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда, 32 млн. на компенсацию части родительской платы за детские дошкольные учреждения отдельным категориям граждан, 25 млн. на дотационное питание школьников, 24 млн. на содержание муниципальной казны; 23 млн. на погашение кредиторской задолженности, 18 млн. на поддержку малого предпринимательства, 17 млн. на пополнение уставного фонда МУП «Водоканал».

По 13 млн. рублей будут израсходованы на проведение работ по благоустройству и озеленению территории города и капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений и жилого фонда, на разработку новой схемы маршрутной сети городского пассажирского транспорта Казани в условиях паритетного финансирования с Программой развития Организации Объединенных Наций, на погашение задолженности по судебным искам. Также предполагается потратить 3 млн. на инвентаризацию объектов в придорожной полосе улично-дорожной сети, 2 млн. на реализацию проекта глобального экологического фонда (ПРООН) по организации парковочных мест с инфраструктурой для велосипедного движения и другие цели.

С учетом изменений доходы бюджета города увеличатся на 153 млн. рублей, расходы — на 1 млрд. 67 млн. рублей. «Общий объем бюджета по доходам составит 19 млрд. 722 млн. рублей, по расходам — 20 млрд. 637 млн. рублей. Дефицит составит 915 млн. рублей, источником финансирования которого являются остатки средств на начало года», — сообщил Р. Шафигуллин.

Депутаты утвердили предложенные изменения.