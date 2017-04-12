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14:21 (мск), источник: dostup1.ru

Южноуральским аграриям добавили миллионы госпомощи

На элитные семена — 40 млн рублей, минеральные удобрения — 30 млн и еще десятки миллионов — на приобретение техники.

Южноуральским аграриям добавили миллионы госпомощи — речь идет о приобретении элитных семян, минеральных удобрений, увеличении парка техники и льготном кредитовании, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам министра сельского хозяйства региона Сергея Сушкова, если в 2016 году на приобретение минеральных удобрений выделялось 25 млн рублей, то в текущем году объем субсидии увеличен до 30 млн. «Уже приобретено 3 тыс. тонн удобрений. Продолжается закупка средств защиты растений. Активно закупаются горюче-смазочные материалы», — доложил министр в ходе областного совещания.

Он также отметил, что сейчас аграрии активно закупают семена гибридов кукурузы и подсолнечника, высоких репродукций зерновых и зернобобовых культур. В 2017 году на эти цели власти запланировали почти 40 тыс. рублей, а на технику траты бюджета вырастут с 60 до 100 млн рублей.

Чтобы хозяйства смогли своевременно закупить ресурсы — до завершения посевной кампании, в 2017 году министерство уже весной доведет до аграриев 80% от годового объема господдержки, это 2,1 млрд рублей. На сегодняшний день до сельхозпроизводителей довели уже около 600 млн рублей различных субсидий.

Сергей Сушков добавил, что в текущем году начала действовать новая схема кредитования аграриев — напрямую через уполномоченные банки. По информации Минсельхоза России, Челябинской области одобрено 596,5 млн рублей льготных краткосрочных кредитов по растениеводству на пополнение оборотных средств.

Напомним, в 2017 году на посевную кампанию в Челябинской области направят 4,6 млрд рублей. Основные задачи в отрасли растениеводства — сохранение объемов производства продукции, увеличение площади пашни в обработке, прежде всего, за счет включения в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий. Эту задачу поставил президент РФ Владимир Путин, и о ней сегодня несколько раз напомнил губернатор Борис Дубровский.

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