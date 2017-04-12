Городской автобусный парк возглавит частный перевозчик

Отметим, новое транспортное предприятие, также, как и МУП, на 100% будет принадлежать муниципалитету. Новый директор пока находится в статусе «исполняющий обязанности».

Рустам Тимуршин является руководителем ООО «Первая гильдия» и владеет четвертью доли фирмы, которая обеспечивает перевозку пассажиров на двух маршрутных рейсах 14 и 36. В 2015 году он баллотировался как самовыдвиженец в ЗСО Челябинской области, но снялся с выборов после регистрации.