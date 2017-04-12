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14:19 (мск), источник: Uralpress.ru

Городской автобусный парк возглавит частный перевозчик

ООО «Общественный городской транспорт», созданный взамен МУПа-банкрота «Челябинский автобусный транспорт» возглавит Рустам Тимуршин, который ранее занимал должность директора частной компании по перевозкам.

Отметим, новое транспортное предприятие, также, как и МУП, на 100% будет принадлежать муниципалитету. Новый директор пока находится в статусе «исполняющий обязанности».

Рустам Тимуршин является руководителем ООО «Первая гильдия» и владеет четвертью доли фирмы, которая обеспечивает перевозку пассажиров на двух маршрутных рейсах 14 и 36. В 2015 году он баллотировался как самовыдвиженец в ЗСО Челябинской области, но снялся с выборов после регистрации.

Добавим, работники МУПа-банкрота в полном составе будут переведены на новое предприятие с сохранением зарплат и полного соцпакета. Ранее часть сотрудников готовили к сокращению.

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