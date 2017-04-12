Бывший директор дептранспорта Омска Маслик получает в ПАТП 90 тысяч

Сегодня, 12 апреля на сайте мэрии Омска появились сведения о доходах сотрудников бюджетных учреждений и муниципальных организаций.

Среди прочих отчитались о своих зарплатах директоры ПАТП Омска. Директор автотранспортного предпрития № 4 Марат Саликов получает 106 тысяч 951 рубль в месяц, глава ПАТП-8, бывший директор департамента транспорта Омска Виталий Маслик — 89 тысяч 832 рубля в месяц.

Больше всех зарабатывал в 2016 году глава ПАТП № 7 Иван Дробный — 112 тысяч 46 рублей.

Директор муниципального предприятия «Электрический транспорт» Сергей Ткалун получает 123 тысячи рублей. Зарплата главы предприятия «Транссигнал» Нателы Троценко — 89 тысяч рублей «Пассажирсервис» Натальи Сергиной — 89 тысяч рублей.

Руководитель скандального убыточного «Учебно-курсового комбината» Сергей Мутовкин в 2016 году получал 56, 802 тысяч рублей.

Напомним, что по новым требованиям, главы подведомственных учреждений обязаны отчитываться раз в год о своих ежемесячных зарплатах.