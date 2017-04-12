Антон Алиханов о Балтийской АЭС: «Сейчас мы не нуждаемся в таком объекте»

«Планировалось, что Белорусская и Балтийская атомные электростанции должны были вырабатывать электроэнергию, которая продавалась бы полякам. Договоренности были. Но вмешивается геополитика. Сейчас стройка заморожена, оборудование оттуда перенаправили на другие объекты. Сейчас мы не нуждаемся в таком объекте. Регион полностью обеспечен электроэнергией. А строить только для внешних потребителей — нецелесообразно. Если бы нам удалось сбывать 30 процентов электроэнергии заграницу, тогда БАЭС еще была бы обоснована. Но гарантий от наших иностранных коллег на покупку нет. Поэтому станцию мы законсервировали. Она в таком состоянии может еще 10 лет простоять», — сказал глава региона Антон Алиханов на встрече с сотрудниками ОКБ «Факел».