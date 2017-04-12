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14:38 (мск), источник: Forbes.kz

Келимбетов назвал причину плохих кредитов в банковском секторе

Свое мнение управляющий Международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов выразил в среду, 12 апреля, на международной конференции «Привлечение международного капитала на казахстанский фондовый рынок».

Источник: Forbes.kz

— Приватизация в Казахстане — это не для того, чтобы покрыть какие-то проблемные зоны в бюджете. Приватизация в Казахстане для того, чтобы привлечь инвестиции, диверсифицировать наших инвесторов. И самое главное — чтобы улучшить корпоративное управление. Мы много говорили по корпоративному управлению. Корпоративное управление на бумаге все понимают прекрасно. Корпоративное управление де-факто — это серьезный вызов. И кризис 2007—2008 годов, и нынешние «плохие» кредиты в банковском секторе — это проблемы корпоративного управления, — заявил Кайрат Келимбетов, которого цитирует Казинформ.

По его словам, в банковском секторе Казахстана риск-менеджмент не соответствует международным стандартам. Поэтому работа нового фондового рынка будет основываться на совершенно новых правилах.

Он также рассказал, что в мае-июне будет официально объявлено о том, что крупнейшие биржи мира будут партнерами МФЦА. Эти биржи помогут запустить самую высокотехнологичную фондовую площадку в Евразийском экономическом союзе, Центральной Азии и экономическом поясе «Шелкового пути». Называть торговые площадки, которые станут партнерами МФЦА, Келимбетов не стал, сославшись на тайну переговорного процесса.

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