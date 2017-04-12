Келимбетов назвал причину плохих кредитов в банковском секторе

— Приватизация в Казахстане — это не для того, чтобы покрыть какие-то проблемные зоны в бюджете. Приватизация в Казахстане для того, чтобы привлечь инвестиции, диверсифицировать наших инвесторов. И самое главное — чтобы улучшить корпоративное управление. Мы много говорили по корпоративному управлению. Корпоративное управление на бумаге все понимают прекрасно. Корпоративное управление де-факто — это серьезный вызов. И кризис 2007—2008 годов, и нынешние «плохие» кредиты в банковском секторе — это проблемы корпоративного управления, — заявил Кайрат Келимбетов, которого цитирует Казинформ.

По его словам, в банковском секторе Казахстана риск-менеджмент не соответствует международным стандартам. Поэтому работа нового фондового рынка будет основываться на совершенно новых правилах.