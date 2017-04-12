В свердловские дороги «закатают» 2,3 миллиарда сверх плана

Депутаты свердловского Заксобрания одобрили выделение дополнительных 2,3 миллиарда рублей на дороги в 2017 году.

1,3 миллиарда из них — это неиспользованные бюджетные ассигнования 2016 года, еще 1 миллиард пришел в дорожный фонд за счет перевыполнения плана по прошлогодним доходам.

1,3 миллиарда планируется направить на ремонт (в том числе капитальный) дорог регионального и межмуниципального значения, 0,2 миллиарда — на проектирование, строительство и реконструкцию областных трасс. 0,8 миллиарда предоставят муниципалитетам в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информполитики Свердловской области.

Перечень территорий, которые получат средства, будет утвержден постановлением правительства Среднего Урала.

Стоит добавить, что ранее между муниципалитетами распределили 3,6 миллиарда субсидий на строительство, реконструкцию и ремонт дорог. С учетом последней корректировки общий объем дорожного фонда региона составляет почти 15 миллиардов рублей.