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15:18 (мск), источник: Sputnik.by

Льготное жилье по-новому: как будут работать адресные субсидии

МИНСК, 12 апр — Sputnik. В Беларуси подготовлен и проходит стадию согласования проект указа президента о новых формах поддержки льготных категорий граждан для приобретения или строительства жилья, сообщил начальник управления жилищной политики министерства архитектуры и строительства республики Александр Горваль.

Источник: Sputnik.by

В настоящее время граждане, относящиеся к льготным категориям, имеют возможность взять кредит на льготных условиях в госбанках. В текущем году такие кредиты выдают Беларусбанк и Белагропромбанк. Ставка по этим кредитам рассчитана по формуле: «ставка, установленная банком для кредитов на жилье, минус 50% ставки рефинансирования Нацбанка».

«Происходит переориентация форм и методов господдержки. Указ № 13 работает и будет работать дальше, но он будет касаться только кредитов на возвратной основе. Сейчас разработан новый проект указа, меняющий структуру господдержки», — сказал Горваль в ходе круглого стола в МПЦ Sputnik, посвященного изменениям в законодательстве по упрощению для граждан приобретения жилья.

Как будет работать новый указ?

По словам Горваля, если сейчас государство выдает гражданам льготные кредиты через госбанки, фактически льготируя для них половину ставки рефинансирования, то по новому указу гражданин будет получать адресную поддержку. Она будет выделяться в виде субсидии непосредственно гражданину.

Кредиты будут выдавать не только государственные, но и коммерческие банки, при этом ставка по кредиту будет абсолютно коммерческой — например, 15%, уточнил представитель Минстройархитектуры.

По его словам, размер субсидии будет рассчитываться таким образом, чтобы за ее счет погашать ту часть процентов, на которую коммерческий кредит отличается от льготного.

Таким образом, для гражданина эффективная ставка по кредиту составит, например, не 15% годовых, а 5%, что соответствует параметрам льготного кредитования. «Оставшиеся в нашем случае 10% годовых ежемесячно будет погашать государство в виде выданной субсидии», — сказал Горваль.

По его словам, рассчитывать на такие субсидии смогут те граждане, которые входят в категорию льготников и состоят на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

Банкам это будет интересно

Представитель Минстройархитектуры заметил, что указ разрабатывался таким образом, чтобы он был интересен не только гражданам, но и банковским организациям.

По словам Горваля, сегодня в банковской системе есть определенный избыток ликвидности, который можно было бы направить на инвестиции в строительство недвижимости.

Он также выразил мнение, что новые формы кредитования будут формализованы таким образом, чтобы коммерческие банки смогли извлекать из них прибыль.

Лимиты кредитования увеличат

Горваль также сообщил, что в Беларуси рассматривается возможность увеличения лимита кредитования жилья Беларусбанком и Белагропромбанком.

«На текущий момент Беларусбанк выделены дополнительные ресурсы в объеме 50 миллионов рублей, которые будут направлены на выдачу льготных кредитов. Рассматривается вопрос о дополнительном выделении средств. Если указ будет принят, это финансирование пойдет в рамках нового указа, если нет — тогда по нормам указа № 13», — сказал он.

Представитель Минстройархитектуры заметил, что для того, чтобы сохранить в 2017 году объемы строительства жилья с господдержкой на уровне прошлого года, необходимо выделение кредитов на сумму 185 миллионов рублей. «Это позволит построить с господдержкой примерно 850 тысяч квадратных метров жилья», — сказал он.

Указ почти готов

По словам Горваля, сейчас проект указа проходит согласования в ряде органов госуправления.

«Проект достаточно глубоко проработан, он рассматривается в Комитете Госконтроля и в Администрации президента. Говорить о сроках подписания проблематично, поскольку это зависит от того, как быстро мы сможем учесть весь объем замечаний, который поступит», — сказал он.

В то же время Горваль заметил, что ранее ставилась задача в максимально короткие сроки внедрить в Беларуси дополнительные механизмы финансирования жилищного строительства.

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