Челябинская птицефабрика завершила реорганизацию

Соответствующая запись была внесена в ЕГРЮЛ в среду.

Как сообщалось, в декабре прошлого года акционеры ПАО одобрили его реорганизацию, в результате которой будет создано три компании: ООО «Северное» (ХМАО, Сургут) с уставным капиталом 150 млн рублей, ООО «Петропавловский зерновой комплекс» (Челябинская область, с. Петропавловское) с уставным капиталом 300 млн рублей и ООО «Кормовые резервы» (Копейск, Челябинская область) с уставным капиталом 600 млн рублей.