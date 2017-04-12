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14:43 (мск), источник: Интерфакс

Челябинская птицефабрика завершила реорганизацию

Челябинск. 12 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — ПАО «Птицефабрика Челябинская» завершило процесс реорганизации, следует из сообщения птицефабрики.

Соответствующая запись была внесена в ЕГРЮЛ в среду.

Как сообщалось, в декабре прошлого года акционеры ПАО одобрили его реорганизацию, в результате которой будет создано три компании: ООО «Северное» (ХМАО, Сургут) с уставным капиталом 150 млн рублей, ООО «Петропавловский зерновой комплекс» (Челябинская область, с. Петропавловское) с уставным капиталом 300 млн рублей и ООО «Кормовые резервы» (Копейск, Челябинская область) с уставным капиталом 600 млн рублей.

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