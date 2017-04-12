Арбитраж Татарстана признал банкротом казанский Интехбанк

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ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Интехбанка 3 марта, одновременно с отзывом лицензий у двух других крупных татарстанских банков — Татфондбанка и «Анкор банка сбережений».

Лицензия у Интехбанка была отозвана в связи с неисполнением им требований законодательства и нормативных актов ЦБ. Кроме того, значение нормативов достаточности собственных средств (капитала) оказалось ниже 2%, а размер собственных средств снизился ниже минимального значения уставного капитала.

Зампред ЦБ Ольга Полякова сообщила в марте, что размер «дыры» в капитале Интехбанка оценивается в 14 миллиардов рублей. По ее словам, Интехбанк в рамках операционной деятельности связан с Татфондбанком.

Арбитраж Татарстана 10 апреля признал банкротом «Анкор банк сбережений», занимавший 233-е место в РФ по величине активов, а 11 апреля — Татфондбанк, входивший в топ-50 крупнейших российских банков.

По величине активов, согласно данным ЦБ, Интехбанк на 1 февраля 2017 года занимал 138-е место в банковской системе РФ.