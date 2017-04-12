30 миллионов рублей потратят на уличное освещение казанских поселков в 2017 году

(Казань, 12 апреля, «Татар-информ», Айгуль Мутыгуллина). В 2017 году на уличное освещение поселков Казани потратят 30 млн рублей. Об этом на 15-й сессии Казанской городской Думы III созыва рассказал генеральный директор АО «Казэнерго», депутат Государственного Совета РТ V созыва Рустам Абдулхаков.

По словам докладчика, в Казани на сегодняшний день выявили 59 наиболее проблемных перекрестков и улиц с точки зрения освещенности. Для окончательного решения данного вопроса дополнительно необходимо 77 млн рублей, не предусмотренных городским бюджетом.

Между тем в 2017 году запланирован значительный объем работ по наружному освещению. Так, на освещение центральных улиц, массово посещаемых жителями и гостями города Казани, из бюджета выделено 10 млн рублей.

«Без подтверждения финансирования, но в наших планах — проведение работ по замене отработавших второй срок эксплуатации железобетонных опор совместного пользования с МУП “Метроэлектротранс” на 50 млн рублей. Подтверждено финансирование наших планов по восстановлению освещения в поселках города Казани на 30 млн рублей и освещению автодороги от улицы Габишева до поселка Салмачи на 5 млн рублей, строительству наружного освещения жилых комплексов и спортивных площадок. Надеемся, что к чемпионату мира по футболу 2018 года вопрос финансирования наружного освещения найдет понимание у республиканских и городских властей», — отметил в своем выступлении гендиректор АО «Казэнерго».

По его словам, на улицах города имеются опоры, которые отработали двойной срок эксплуатации. Для замены аварийных железобетонных опор в количестве 554 штук требуется около 80 млн рублей. Для обеспечения отлаженной работы автоматизированной системы управления наружного освещения и замены 310 пунктов включения, содержащих бесконтактные коммутирующие элементы на системы АСУ, необходимо около 62 млн рублей.