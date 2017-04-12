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16:05 (мск), источник: Калининград.Ru

В 2017 году с моста на улице Киевской в Калининграде уберут брусчатку и рельсы

Власти планируют убрать брусчатку и рельсы с путепровода рядом со станцией «Киевская». Об этом заявил глава «Городского дорожного строительства и ремонта» Владимир Свинцов во время рабочего выезда в среду, 12 апреля.

По улице Киевской в этом году предусмотрена замена покрытия на путепроводе в районе улице Садовой. Там, где брусчатое покрытие, торчат рельсы, есть нарекания водителей на повреждение колёс. Мы включили в план замену брусчатки, уборку рельсов и укладку там асфальта, — рассказал Свинцов.

По его словам, проблему финансирования ремонта депутаты Горсовета решат в апреле. После этого власти объявят аукцион по поиску подрядчика работ.

Глава Калининграда Александр Ярошук говорил о планах на ремонт путепровода на улице Киевской в ноябре 2016 года. Мэр пояснял, что если администрации удастся продать «один объект», работы начнутся в 2017 году. В противном случае их перенесли бы на 2018 год.

Комментарии
1
Königsberg
делайте отмостки из брусчатки......, не вывозите брусчатку в неизвестном направлении!!!
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