В 2017 году с моста на улице Киевской в Калининграде уберут брусчатку и рельсы

По улице Киевской в этом году предусмотрена замена покрытия на путепроводе в районе улице Садовой. Там, где брусчатое покрытие, торчат рельсы, есть нарекания водителей на повреждение колёс. Мы включили в план замену брусчатки, уборку рельсов и укладку там асфальта, — рассказал Свинцов.

По его словам, проблему финансирования ремонта депутаты Горсовета решат в апреле. После этого власти объявят аукцион по поиску подрядчика работ.

Глава Калининграда Александр Ярошук говорил о планах на ремонт путепровода на улице Киевской в ноябре 2016 года. Мэр пояснял, что если администрации удастся продать «один объект», работы начнутся в 2017 году. В противном случае их перенесли бы на 2018 год.