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15:50 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинские власти предоставят субсидии частным детским садикам

Комитет экономики Челябинска объявил о приеме заявок для участия в конкурсе на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие групп дневного ухода за детьми дошкольного возраста, сообщает пресс-служба горадминистарции.

Чиновники готовы возместить затраты на услуги дневного времяпрепровождения, уход и присмотр, привлечение к организации занятости детей дошкольного возраста.

Документы необходимо подать в отдел развития предпринимательства Комитета экономики по адресу: площадь Революции, 2, кабинет 507. Время работы: понедельник — четверг с 8−30 до 17−30, пятница с 8−30 до 16−15, перерыв с 12−00 до 12−45. Телефоны для справок: 263−43−39, 263−62−12.

Подать заявку можно до 11 мая.

Требования к участникам, срок и порядок проведения конкурса, а также критерии определения победителей можно скачать, кликнув на ссылку.

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