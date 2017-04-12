Челябинские власти предоставят субсидии частным детским садикам

Чиновники готовы возместить затраты на услуги дневного времяпрепровождения, уход и присмотр, привлечение к организации занятости детей дошкольного возраста.

Документы необходимо подать в отдел развития предпринимательства Комитета экономики по адресу: площадь Революции, 2, кабинет 507. Время работы: понедельник — четверг с 8−30 до 17−30, пятница с 8−30 до 16−15, перерыв с 12−00 до 12−45. Телефоны для справок: 263−43−39, 263−62−12.

Подать заявку можно до 11 мая.

Требования к участникам, срок и порядок проведения конкурса, а также критерии определения победителей можно скачать, кликнув на ссылку.