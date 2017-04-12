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16:13 (мск), источник: Ведомости

Соруководитель РБК Тросников подтвердил сотрудникам переговоры о продаже

Соруководитель объединенной редакции РБК Игорь Тросников сегодня сообщил сотрудникам редакции, что, по его сведениям, идут переговоры о продаже РБК. Сделки еще нет, подчеркнул он.

Источник: РИА "Новости"

По данным «Ведомостей», нынешний владелец Михаил Прохоров может продать медиахолдинг РБК владельцу ЕСН Григорию Березкину. Стороны принципиально договорились, сделка может быть подписана до 1 мая. Весь РБК может обойтись покупателю в $50 млн.

По данным RNS, если РБК достанется Березкину, он привлечет к управлению медиахолдингом заместителя гендиректора группы «Румедиа» (основной актив — радиостанция Business FM) Алексея Абакумова. Прежде он работал в ВГТРК и на РЕН ТВ. Абакумов — кандидатура администрации президента, сказал «Ведомостям» источник, близкий к РБК.

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