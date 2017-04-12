Соруководитель РБК Тросников подтвердил сотрудникам переговоры о продаже

По данным «Ведомостей», нынешний владелец Михаил Прохоров может продать медиахолдинг РБК владельцу ЕСН Григорию Березкину. Стороны принципиально договорились, сделка может быть подписана до 1 мая. Весь РБК может обойтись покупателю в $50 млн.

По данным RNS, если РБК достанется Березкину, он привлечет к управлению медиахолдингом заместителя гендиректора группы «Румедиа» (основной актив — радиостанция Business FM) Алексея Абакумова. Прежде он работал в ВГТРК и на РЕН ТВ. Абакумов — кандидатура администрации президента, сказал «Ведомостям» источник, близкий к РБК.