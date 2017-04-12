В Ростовской области задержано более 500 кг говядины без документов о качестве

На товар отсутствовали документы, подтверждающие качество. По словам владельца, мясо он собирался продать на ростовских рынках.

Задержанный груз помещен на ответственное хранение. Проведена экспертиза, по результатам которой, будет принято решение об утилизации или промышленной переработке данной продукции. «На владельца груза выписан протокол об административном правонарушении за перевозку продуктов животноводства без ветеринарных сопроводительных документов», — сообщает пресс-служба.